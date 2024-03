Analýza: Dynamo jasný favorit. Vervu nesmí ale podcenit, ta sází na Tomka

Soubojem mezi Pardubicemi a Litvínovem odstartuje semifinále play off Tipsport extraligy. Ambiciózní Dynamo je osm vítězství od svého cíle. Do série s Vervou vstoupí jako jasný favorit. Ovšem nebylo by správné Severočechy podcenit. Když máte totiž v sestavě hráče, jako je Ondřej Kaše, můžete rozhodně pomýšlet na postup.