Pardubice jsou jinde, Litvínov roste. Jasně, je to hratelné, věří Ondřej Kaše

Dva dny volna, v sobotu před polednem si zatrénovali na Hlinkově stadionu a odpoledne vyrazili do Pardubic. Na ledě vítěze základní části rozehrají hokejisté Litvínova v neděli semifinálovou sérii. „Těším se na ni úplně stejně jak na tu s Brnem i s Plzní. Pro nás je strašně velký úspěch, že jsme došli do semifinále, ale věřím, že můžeme jít i dál. Půjdeme do série s velkou pokorou, ale ne s úplně přehnaným respektem. Doufám, že se nám podaří vyhrát hned první utkání,“ věřil útočník David Kaše.

Každý vypnul jinak. Starší z hvězdných bratrů Ondřej Kaše trávil volný čas s rodinou, v Kadani se potkal s kamarády a taky pracoval na zahradě, protože bylo hezky. Už před začátkem předkola i čtvrtfinále prohlásil, že soupeři jsou hratelní. Stejný dotaz dostal ještě před odjezdem na semifinále. „Jasně, že to je hratelné. Už není moc co si vybírat. Musíme jít do série sebevědomě, udělat to nejlepší, co je v našich silách, abychom ji vyhráli,“ předeslal.

Možná jen do úvodní série proti Plzni šli chemici jako favorité. Před čtvrtfinále se dávaly větší šance Kometě, Dynamo je prvním kandidátem na titul. V dlouhodobé soutěži s ním Verva dvakrát prohrála, dvakrát zvítězila, jednou na pardubickém ledě.

„Zrovna jsem na to koukal. Zápasy si vybavuju. Začínali jsme u nich sezonu, těžké. Vlítli na nás, padalo jim to tam. Doma jsme jim to vrátili. Bylo to vyrovnané, doufám, že to vydrží i v sérii. Je to padesát na padesát, i když oni jsou favoriti. To nám bude hrát do karet, máme za sebou super dvě série, nejsme nastavení tak, že bychom to teď nějak dohráli a šli na dovolenou. Chceme pokračovat dál,“ poznamenal obránce Marek Baránek.

„Už proti Brnu jsme měli v hlavách, že můžeme uspět,“ přidal se David Kaše. „V sezoně jsme i s nimi hráli vyrovnaně, věřili si na ně. Teď už musíme na všechno zapomenout, připravit se na Pardubice. Bude to ještě o level jiné. Co jsem sledoval jejich čtvrtfinále s Hradcem Králové, hrál se hezký hokej, všechno těsné. Myslím, že se může stát cokoli. Doufám, že to tak máme všichni, že je můžeme porazit. Bude to útočnější, otevřenější. Mají hodně ofenzivní obránce. Podle mě, kdo dá víc gólů, vyhraje,“ zasmál se.

Taky se dá čekat, že hokej bude bolet. „Bolelo to už proti Plzni a Brnu, nějaký rozdíl to nebude. Klíčem k úspěchu by mohl být předbrankový prostor. V tom byl největší rozdíl mezi Pardubicemi a Hradcem. Oni před Willa nikoho nepouštěli, parádně to zavřeli. Hradec se do těch míst a k dorážkám moc nedostal. Věřím, že nám se to urputností a šikovností podaří a budeme dávat góly,“ pokračoval mladší Kaše.

Baránek jako obránce hraje dozadu i dopředu. Umí to taky řezat, bude mít za úkol odrážet výpady Zohorny a jiných. „V semifinále už nikdo nebude chtít uhnout. Všichni vědí, o co se hraje. Bude to vyhrocené, vyostřené a já se těším. Proti Hradci někteří jejich hráči zkoušeli různé věci zejména u gólmana. Moc by se mi nelíbilo, kdyby třeba někdo brzdil přímo u Tomína. Chce to od prvního střídání neuhnout ze žádného souboje, jít před bránu, být tvrdý. Jsou sice favoriti, ale to je nám všem jedno. Musíme ukázat, kdo bude na tom ledě pánem. S Brnem toho tolik nebylo, bylo to klidnější, ale s Pardubicemi to zase přijde,“ připomněl.

V této sezoně Dynamo zatím prohrálo nejvýš dvakrát po sobě. Věří si, hráči působí až sebejistě. Ale Brno se někdy taky jevilo tak, že se nemůže nic stát. „Sebevědomí je dobré, ale do určité míry. Když nás podcení, budeme jen rádi. Potřebujeme do nich zajet, držet se toho, v čem jsme byli úspěšní v předchozích dvou sériích. Když to budeme plnit, můžeme být hodně vyrovnaným soupeřem, ne-li lepším. Protože kvalitu do útoku máme taky velkou. Máme vyrovnané brankáře, obranu taky,“ uvedl David Kaše.

Litvínovský tým není tak zkušený jako Dynamo, během play off však zraje. Plzeň smetl 3:0, ale nebylo to tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. Ještě víc ho zocelil postup přes čtvrtfinále po velkých zvratech, kdy vyhrál dvakrát v Brně, jenže pak náskok doma ztratil. „Když jsme doma dostali dva góly během minuty, jak snížili na 2:1, napadlo mě, že to byl možná zlomový moment série. Druhý den jsme dostali rychtu. Jenže pak jsme předvedli neskutečný zápas u nich a v prodloužení rozhodli. Tým roste zápas od zápasu, což je super. Přitom máme ještě mladé mužstvo,“ poznamenal Baránek.

„Každý, kdo chce vyhrát extraligu, musí být sebejistý,“namítl Ondřej Kaše. „A pak jsou tam maličkosti, že tým musí držet spolu, vyhrát nájezdy, když je potřeba. To vyšlo i Spartě, Pardubice daly góly ke konci. Tohle musí mít všechna mužstva, zvlášť když jsou ve čtyřce. Ani my v ní nejsme úplně náhodou. Jejich tým je určitě neskutečný. To vidí každý, kdo se koukne na jejich soupisku. Musíme hrát stejně jako s Brnem. Sebevědomě, ale obrovsky týmově, abychom i takového giganta porazili,“ dodal litvínovský lídr.

