Reichel o Litvínově: V mužstvu vidím hroznou sílu. Dynamo? Nebojíme se

Největší triumfy jste sklízel s reprezentací, v NHL hrál finále konference. Znamená tenhle klubový úspěch pro vás coby pro litvínovského patriota víc, než kdyby přišel s jiným týmem?

„To si nemyslím. Dobře, jsem odtud, ale každý trenér je spokojený, když s týmem postoupí do semifinále nebo do finále. Taky jsem rád, že se Litvínovu zase daří, lidi chodí na hokej, mluví o něm, atmosféra nádherná. Tohle tady pár let nebylo a zase se to vrací k tomu, co bývalo dřív. Myslím, že i pro město, pro sponzory, pro Orlen, je to výborná reklama, zvlášť v tak malém městě, jako jsme my. A pro mě je bonus, že můžu být u toho právě tady.“

V domácí soutěži jste byl bronzový jako mladý hráč, po návratu jste pokročil nejdál do čtvrtfinále. Hřeje vás hodně, jak po mizerných letech tým šlape?

„Přišlo to po dlouhé době, poprvé od titulu. Jinak se klub vesměs zachraňoval. Určitě je příjemnější hrát semifinále, než baráž nebo se bát pádu a bojovat o přežití. Ale jsem jen trenér, hrají to hráči. Nicméně mám z toho radost a myslím, že mužstvo má sílu a je schopné porazit kohokoli.“

Ve čtvrtfinále s Kometou to za stavu 2:2 na zápasy vypadalo různě. Ke konci pátého duelu Janis Jaks zlomil hokejku, Kirk vyrovnal. Chybělo málo a mohli jsme se bavit na jiné téma.

„Zlomená hůl, dobře. Nicméně myslím, že mužstvo mělo