Insideři, co prožili sedmý zápas: Tohle není pro děti. Víc hlasů pro Spartu

Ovládne vyhrocenou semifinálovou sérii dvou rivalů Sparta, nebo Třinec? To je otázka, kterou pokládá celá hokejová komunita. Oceláři v šestém zápase vstali z mrtvých a předvedli neuvěřitelný obrat. Podaří se jim ho dokonat? Svůj pohled na sobotní sedmé utkání přinesli i hráči, kteří si prošli rozhodujícím zápasu o všechno.

Jakub Lev (hráč Plzně) V čem je sedmý zápas speciální a nejtěžší?

„Je to zápas, ve kterém jde fakt o všechno. Je to hodně těžké na nervy. Odehrál jsem ho jak doma, tak venku a musím říct, že na domácí tým je vždycky o hodně větší tlak. Tím nechci říct, že hostující to jedou jen zkusit. Nejsilnějším zážitkem je pro mě příběh Martina Straky. Vstoupil do klubu v roli majitele a dokázal získat vytoužený titul, kdy vstřelil Zlínu zlatý gól.“ Kdo postoupí do finále?

„Ještě se v extralize nestalo, že by klub otočil sérii z 0:3. Myslím, že Třinec bude první, kdo to zvládne. Hraje se na Spartě, kam přijde 17 tisíc diváků. Domácí to budou mít hrozně těžké. Navíc Oceláři vyhráli titul čtyřikrát po sobě. Mají neskutečně silný tým. Pokud se vám povede dát gól na 1:1 v poslední vteřině, hrozně vás to posílí. Třinec je zvyklý hrát hrozně těžké zápasy a má v tomhle ohledu mnohem zkušenější tým než Sparta. Ukázali to v posledních dvou zápasech. To by pro ně mohla být největší výhoda.“

Ondřej Němec (bývalý reprezentant) V čem je sedmý zápas speciální a nejtěžší?

„Ze sedmého utkání už není krok zpátky. Mečboly, které jste třeba měli, už nejsou. Může rozhodnout jeden gól, jako se tomu stalo v šestém utkání. Je to zápas o jedné chybě. Mně osobně se vybaví finálová série za Lev proti Magnitogorsku nebo finále extraligy 2008, kdy jsem hrál za Vary proti Slavii. Zkušenosti mám jak vítězné, tak prohrané.“ Kdo postoupí do finále?

„Myslím si, že teď je to padesát na padesát. Přál bych si vidět hezký hokej. Neřešil bych, jestli je výhoda hrát doma, nebo venku. Sparta i Třinec jsou dost zkušené týmy, aby se s tím popasovaly. Samozřejmě někdy je výhoda mít vyprodanou O2 Arenu, jindy to může být svazující. Oba týmy si to rozdají na férovku.“

Jakub Koreis (expert O2 Sport) V čem je sedmý zápas speciální a nejtěžší?

„Je to zápas, u kterého si můžete hodit mincí. Je to prostě padesát na padesát. Sedmé utkání nemá favorita. Celá sezona je v tu chvíli smrsklá do jednoho nahozeného puku, jednoho špatného odrazu či faulu. Může se zlomit na jednu nebo druhou stranu. Vybavím si play off 2014, kdy jsme hráli s Kometou semifinále na Spartě. Ve druhé minutě jsme prohrávali 0:2. Nakonec jsme to dokázali otočit a vyhrát 5:4. Rok poté jsme pak porazili ve čtvrtfinále Zlín 5:0. Bylo hezké si užít sedmý zápas před domácím publikem, protože v podstatě od půlky bylo o výsledku jasno.“ Kdo postoupí do finále?

„Myslím si, že vyhraje Sparta. Faktorem může být návrat Michala Řepíka. Sparta měla štěstí v úvodu série, pak si ho vybíral víc Třinec. Teď se podle mě přikloní opět k Pražanům. Pořád si myslím, že mají tak dobré mužstvo, které neprohraje čtyřikrát za sebou."

Zbyněk Irgl (bývalý reprezentant) V čem je sedmý zápas speciální a nejtěžší?

„Každé utkání v sérii se maže a je jedno, jestli vyhrajete 1:0, nebo 15:0. Nehraje se na výsledek, ale na vyhraná utkání. Ten poslední krok je prostě vždycky nejnáročnější. Dokud ho neuděláte, nekončí to.“ Kdo postoupí do finále?

„To je strašně těžké říct. Je otázkou, jestli Spartu poznamená gól, který inkasovala sekundu před koncem. To nemá obdoby. Asi se už se hráči v tu chvíli viděli ve finále. Uvidíme, kdo se bude lépe adaptovat na čas, jelikož se začíná už v jednu hodinu. To nemusí všem sedět. Pro hráče je to nová situace, protože v takový čas nehráli celou sezonu. Budou muset změnit přípravu na zápas. Kdo chodí ráno na rozbruslení, už najednou nebude mít svůj rituál. To stejné platí pro ty, kdo si rádi chodí lehnout po obědě. Může to trochu zamíchat kartami. Za mě je pro Spartu výhoda domácí prostředí. Pokud povedou, diváci můžou udělat takové peklo, že vám to dá ještě větší euforii a cítíte se, jako když máte křídla."

Viktor Hübl (litvínovská legenda) V čem je sedmý zápas speciální a nejtěžší?

„Řekl bych, že takovéhle utkání jsou pro hráče hlavně odměnou. S Litvínovem nám to v roce 2015 navíc vyšlo na finále, takže jsme byli ohromně natěšení a ani jsme si nepřipouštěli stres. Jde samozřejmě o všechno. Neexistuje už cesta zpět nebo záchrana. Když se ale na to člověk podívá zpětně, zjistí, že se sedmé zápasy často nehrají. Pokud se mu navíc povede zvítězit, tak na to hrozně rád vzpomíná. Motivace v nich nechybí. Na druhou stranu zase to s ní nesmíte přehnat, zbláznit se a udělat chybu.“ Kdo postoupí do finále?

„Je to o jedné chybě, o jednom gólu. Asi malinko favorizuji Spartu, protože hraje doma. Třinec ale ve čtvrtek předvedl nádherný obrat a tím gólem v poslední sekundě jenom ukázal, že play off hrát umí a je v něm zkušený."