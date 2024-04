Dynamo řeší, co se zlobivým Pánikem: udělal úplný nesmysl, Jandač radí...

Když dostanete možnost mít v kádru hráče, který hrál v týmech NHL s Patrickem Kanem, Philem Kesselem nebo Martinem St. Louisem, neváháte. Chcete ho. Tím spíš, když je Richardu Pánikovi stále teprve 33 let a může zvládat roli klíčového bombarďáka týmu. Jenže ve finále mu disciplína ujíždí někam k Měsíci. Posadí ho kouč Marek Zadina? Nebo mu dá ještě šanci? „Ať jste sebelepší hráč, ale nemáte charakter pro mančaft, jsou vaše schopnosti k ničemu,“ řekl trenér Josef Jandač.

Bezprostředně po zápase se Zadina do velkého hodnocení Pánikova prohřešku pouštět nechtěl. Jeho útočník ve druhém finálovém zápase v řadě vyvedl hloupost. Po odpískání trefil vysokou holí do obličeje třineckého beka Petra Šenkeříka. Den zpátky si „vychutnal“ na zemi ležícího Patrika Hrehorčáka, přijel k němu, aby ho holení trefil do hlavy.

Běžnou praxí v Pardubicích je, že kouče tiskový mluvčí ještě krátce připraví, na co se ho novináři budou ptát. Pokud o to tedy trenér stojí. Tématu Pánik se tak z pohledu Zadiny vyhnout nešlo. Jeho Dynamo vyhrálo 6:3, ale průšvih jeho hráče samozřejmě znamenal velké téma.

Po Pánikově hloupém vyloučení Třinec srovnal na 3:3 a Zadina ho už nenechal hrát. Jasný vzkaz. „Tohle se tady dělat nebude,“ utrousil jen kouč. Další otázky se snažil spíš hrát do úrovně, že by je nechtěl komentovat. Potřeboval čas, aby si srovnal myšlenky. Ve čtvrtek si s Pánikem určitě promluvil.

„Je to hráč, který má za sebou přes 500 zápasů v NHL, musí se jednat o kvalitního útočníka. Ale