Pardubická legenda Šejba: Kdyby byla spravedlnost, Třinec vede 2:0

Zápasy play off jsou reklamou na hokej, Pardubice vyrovnaly finálovou sérii, jsou favoritem a po zranění třineckého Martina Marinčina po střetu s Lukášem Sedlákem mají opět navrch. „Kdyby existovala spravedlnost, musel i v druhém zápase vyhrát Třinec,“ neskrývá Jiří Šejba, mistr světa z roku 1985 a pardubická legenda. Je z generace Janeckého, Haška, zažil spousty těžkých bitev. S týmem získal dva ze svých tří ligových titulů. Play off si vychutnává, ale pár věcí mu dost vadí.

Nedaleko Pardubic žije, jeho sousedem je třeba brankář Roman Will, kterého zažil jako trenér před lety v Mladé Boleslavi. I ve východočeském klubu trénoval a dělal manažera. Na hokej však Jiří Šejba už dvanáct let nechodí, sleduje ho z povzdálí. „Fandím tomu, kdo je nejlepší. Ale co předvedly Pardubice, se mi zatím moc nelíbilo,“ připomíná 61letá legenda.

Pardubice v sezoně prohrály nejvýš dvakrát za sebou, co říkáte jízdě v play off, byť cestu do finále neměl tým tak těžkou?

„Jasně, to bylo vidět. Škoda, že hned v prvním kole narazili na Hradec Králové. Výborná série, udělali je jen díky tomu, že Hradec nebyl schopen zakončit. Litvínov jim to dal. Pardubice hrály dobře celou sezonu, i promo si dělaly. Klub se proslavil na turnaji v Davosu. Jen se mi poslední dobou nelíbí, že asi chtěli trošku jiné finále, než je teď. Jako bývalý hráč, který v uvozovkách něco dokázal, mám pocit, že tam byl trošku tlak na něco jiného, než jak se to vyvinulo.“

První zápas Dynamo prohrálo. Po čtvrtfinále měl tým dlouhou přestávku, naopak Třinec hrál dvě série na sedm zápasů. Mysleli si, že to proti němu půjde snáz?

„Nevím, proč působili tak ustrašeně. Na to, kolik měli času na odpočinek, a že věděli, kolik zápasů má v nohou Třinec, měli nahazovat, jít do těla v rámci pravidel a museli by je ujezdit. Blbě se tam dostává, ale tlak by byl tak silný, že ať je tam Kacetl nebo mají dobrou obranu, občas tam něco padne a jedete. Co Pardubice předvedly, se mi zatím moc nelíbilo.“

Kdyby Pardubice prohrály i druhý zápas, mohly to mít hodně nahnuté. Souhlasíte?

„Kdyby existovala spravedlnost, musel i v něm vyhrát Třinec. Jakmile vyrovnal na 3:3, byl vyloučený Pánik, který měl dostat