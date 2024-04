Ty krabe, to je kanón! Hudáčka nastartoval krosček: Cítím se jako lídr

Jan Košťálek vypálil se závěrečnou sirénou, to se třineckým hráčům nelíbilo • Pavel Mazáč / Sport

Hned ze startu třetího finále dostal třinecký útočník Libor Hudáček po vhazování hrazdu na bok, v bolestech zůstal nějaký čas na ledě. Pak dvěma dělovkami sestřelil Pardubice. „Nevím, jestli se mohu vyjádřit, ale dostal jsem krosček a trošku to zabolelo,“ líčil slovenský útočník. „Zaledoval jsem a vyhecovalo mě to.“ Oceláři vyhráli 4:3, v sérii jdou do vedení 2:1. V neděli se hraje čtvrté finále znovu v Třinci (17).

Hudáčkovy gólové dělovky zaujaly i televizního experta Jakuba Koreise. Na síti X ještě během zápasu naťukal pochvalu: „Ty krabe, ten Hudy má jinej kanón!“ Slovenský útočník nasbíral ve třetím finále tři body (2+1) a poskočil na špici bodování play off.

Při absenci zraněného Martina Růžičky, který sice v plné polní usedl na kraj třinecké střídačky, ale do zápasu nezasáhnul, má právě Libor Hudáček klíčovou roli střelce. I v přesilovkách. Naskakuje do obou speciálních formací. Obě rány z první mu sedly.

„Perfektně to sedlo, jak se říká,“ pochvaloval si. „Měl jsem, nevím, jestli dvě nebo tři střely? Takže jsem byl efektivní, dá se říct. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci góly.“ Statistici mu napočítali pět ran. I tak měl úspěšnost velmi slušnou.

Připouští, že s Růžičkou, který je historicky nejlepším střelcem českého play off, mnohé situace konzultují. „Jasně, bavil jsem se s ním, Růža poradí každému hráči, nejenom mně,“ líčí Hudáček. „Má zkušenosti, proto je tam, kde je.“ Sám nemá s přebíráním role lídra problém. „Už mám 33 roků, takže ano, cítím se jako lídr,“ pousmál se.

Na číslech play off to je vidět a znát. Hudáček v 17 zápasech nasbíral 15 bodů (6+9) a posunul se na první místo celkového bodování před litvínovského Liama Kirka (9+4). Po třetím finále ovšem chválil zejména beky a týmovou práci.

„Kluci v obraně to zvládají ukázkově,“ ocenil Hudáček. „Máme jich šest, ale i v záloze jsou ještě další, takže super práce od nich. Snažíme se jim pomáhat. Blokuje střely, centři se stahují, pomáháme si navzájem jeden druhému. Zatím to zvládáme.“

Na třinecké marodce jsou klíčoví beci Jakub Jeřábek a Martin Marinčin. Hudáček v tom problém nevidí. „Proč by to s námi mělo vypadat hůř?“ zamračil se. „Máme další chlapce, kteří se těší na finále a dneska jsme to dokázali. V podstatě každý je nahraditelný. Jsem rád za chlapce, že ukázali, že mohou hrát i oni a podrželi tým.“

Třetí finále nabídlo nezvykle otevřený hokej s řadou šancí na obou stranách. Výborná podívaná. „No... hlavně ve druhé třetině jsme se nechali trochu unést, chtěli jsme moc dát gól a nepočkali jsme si,“ komentoval Hudáček. „Ale poučili jsme se, řekli jsme si to v kabině a ve třetí třetině jsme ukázali, jak máme hrát.“

Pardubičtí sice v power play v závěru snížili, ale Třinec už výhru nepustil. „Soupeř ukázal sílu, oni musí vyhrávat, je na nich tlak, přidali,“ říká slovenský útočník. „I ve druhé třetině to bylo vidět, že zatlačili. Měli jsme dál střídačku, několikrát nám otočili hru, ale dohráli jsme to dobře. Poučili jsme se, šli jsme do toho aktivně a neměli tam v podstatě nic, až na jednu dorážku. A Káca (Kacetl), když měl, tak nás podržel. Super výkon.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:13. Daňo, 15:02. L. Hudáček, 23:59. L. Hudáček, 56:27. Nestrašil Hosté: 12:05. Radil, 36:15. Mandát, 58:43. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Nestrašil, Helewka, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Vrána (C), M. Roman – M. Růžička (A). Hosté: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Kaut, Sedlák (C), Hyka – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Hribik, L. Květoň – J. Ondráček, Špůr Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

