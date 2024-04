Irgl soudí: Pokud sudí udrží metr, Pardubice budou mít svázané ruce

Oceláři jsou dvě výhry od dalšího, v pořadí pátého extraligového titulu v řadě. Do cíle vede stále dlouhá cesta, pořád k němu však mají blíž než Pardubice. Třinečtí v sobotu pokořili Dynamo 4:3 a znovu předvedli, že sil a kumštu mají dost. K tomu propracovanou taktiku, nad níž v play off není.

Strategicky byl Třinec takřka suverénní. Celou třetí část učebnicově odrážel pardubické útoky. Vedení 3:2 držel a pak si počkal na jednu gólovou šanci. Tu Andrej Nestrašil proměnil, hosté už jen korigovali při risku bez brankáře.

Třetí finálový duel si nemohl nechat ujít Zbyněk Irgl, bývalý útočník Ocelářů a jedna z tváří podcastu Zimák na www.isport.cz.

A opět si cenil, co bojovníci v bílém dresu předvedli. „Asi trošku překvapený jsem. Hlavně tím, že Třinec přišel o dalšího obránce ze základní čtyřky, na druhou stranu Třinec pořád ví, co má hrát,“ zmínil v pozápasovém videorozhovoru. „Má propracovaný systém, každý hráč přesně ví, co má dělat a to se potvrdilo i dnes. Pardubice sice někdy měly víc ze hry, ale Třinec si to zase pohlídal a hrál to, co potřeboval.“

Pro někoho je až nechutné, že ocelářská strategie středního pásma je nadále účinná. Strašně těžko se přes něj prokličkujete a ani nahazování kotouče za obránce kolikrát neobstojí. „Všichni vědí, co Třinec hraje už pátý rok za sebou, všichni by chtěli hrát podobný hokej, chtěli by najít recept, ale bohužel,“ pokračuje Irgl. „Třinec je v tomto originál. Pardubice teď vědí, že musí. Pokud by Třinec dal v dalším zápase první gól, bude bránit takovým stylem, že to pro Pardubice bude těžší a těžší,“ prorokuje.

Jestliže ve druhém utkání v Pardubicích hráči Dynama úspěšně doráželi na Ondřeje Kacetla, v Třinci měli utrum. Od sudích. „Potkal jsem před zápasem šéfa rozhodčích Vláďu Pešinu a upozorňoval, že rozhodčí mají noty nepouštět hráče do konfliktu okolo gólmana. Jakýkoli kontakt nebo mela okolo gólmana, tak hráč, který to vyprovokuje, dostane trest,“ dozvěděl se Zbyněk Irgl od manažera extraligových arbitrů.

Rozhodčí Květoň a Hribik odvedli v globálu dobou práci. „Pokud sudí udrží metr, Pardubice budou mít svázané ruce,“ myslí si vicemistr světa z Rigy 2006.

Když dostal otázku, co musí Pardubice v neděli udělat jiného, aby živou třineckou zeď zbourali, se znalostí ocelářské taktiky kdovíjakou užitečnou radu nenašel. „Je to těžké, musí dávat góly… Kacetl chytil výbornou formu. Ale Pardubice mají dost zkušených kluků, každý hokej je o bruslení, to je možná ten návod.“

Takže Motákův soubor dál zatápí kolosu z východu Čech. A to hraje bez Jakuba Jeřábka (zlomená noha), Martina Marinčina (zlomený obratel), navíc mimo základní sestavu je poraněný kanonýr Martin Růžička.

Ten sedí na rohu střídačky a při komerčních pauzách se aspoň projede po ploše. Třineckým štěstím v neštěstí je pohotová palba ostatních mazáků. V sobotu hned dvakrát přesně pálil Libor Hudáček a zajistil naprosto zásadní odskok z 1:1 na 3:1. „Libor potvrzuje, že je neskutečný hokejista s několika mistrovstvími za sebou. V jeho podání byla i minulý rok spousta zápasů, které rozhodl. V Třinci však hraje největší roli soudržnost, jádro, třinecká rodina. Třinec není favorit, ale kluci v šatně si věří natolik, že to je vidět na ledě. Hraji chytře,“ dodává Zbyněk Irgl.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:13. Daňo, 15:02. L. Hudáček, 23:59. L. Hudáček, 56:27. Nestrašil Hosté: 12:05. Radil, 36:15. Mandát, 58:43. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A) – Nestrašil, Helewka, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Kurovský, Vrána (C), M. Roman – M. Růžička (A). Hosté: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Kaut, Sedlák (C), Hyka – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Hribik, L. Květoň – J. Ondráček, Špůr Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

