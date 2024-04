Kaut vypálil 13 ran, neuspěl, Dynamo lehlo: Jsem na sebe docela naštvanej

Proč vám třetí finálová bitva odjela?

„Zápas se mi hodnotí těžce, myslím, že jsme byli aktivnějším týmem. Víme, jak Třinec hraje, říkáme si to pořád dokola. Jen musíme být efektivnější, jsem na sebe taky docela naštvanej. Šancí jsem měl dost a potřebuju se v nich trefit. Celkově jsme těch střel měli hodně, jen je potřeba jít gólu ještě víc naproti, ať máme třeba nějaký odraz. Ale je to jenom 1:2, v neděli je nový den. My ještě přidáme, abychom srovnali.“

Ve druhé třetině jste Třinec opticky mačkali nejvíc, měli nejvíc šancí. Jen ve třetí třetině se už žádný papiňák nekonal. Co soupeř změnil?

„Třinec je zkušený tým, není náhoda, že vyhráli titul čtyřikrát v řadě. Dobře postavili obranu ve středním pásmu a těžce jsme se k nim dostávali. Rozhodly taky přesilovky, měli jsme dvě, nedali žádnou. Tam se musíme zlepšit a jinak hrát dál svoji hru, jen být ještě efektivnější.“

Třinec místy působí defenzivně naprosto dokonale. Puk si vyhodí do málo nebezpečného prostoru, zformuje se, počká si, nepropadne. Je tohle z pohledu útočícího týmu hodně velká šichta?

„Víme, že tohle je zdobí, když vedou. Takhle hrajou a funguje jim to.“

Existuje nějaký recept, co s tím?

„Víc po nich chodit, víc je dohrávat. Těžko se mi o zápase mluví, byli jsme lepší, ale bylo to úplně na nic, vyhrál Třinec. V neděli to zkrátka chce méně chyb a bez faulů. Věřím, že vyhrajeme.“

V základní části jste s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou odehrál 18 zápasů. Jaký byl návrat k nim poprvé v play off?

„Oba jsou skvělí hokejisti, snažili se mě hledat a příležitostí dát gól jsem měl hodně. Musím zakončení ještě zrychlit, věřím, že v neděli to klukům vrátím.“

Ondřeje Kacetla z působení v Pardubicích znáte. Je čas si v rychlosti srovnat myšlenky, že je to gólman, kterého máte načteného?

„Spíš právě ani moc ne. Třinci je potřeba dát kredit za to, jak jsou furt u mě. Kolikrát je těžší prostřelit ten blok, co je přede mnou, než Kácu. Protože k němu ten puk potřebuju nejdřív dostat. Ne, to si dělám srandu, Ondrovu práci nechci snižovat. Zkrátka já musím najít recept, jak všechny ty blokující hráče překonat. Ať je to třeba bolí a nelezou tam, nepřeju nikomu nic špatnýho, ale tohle je play off.“

