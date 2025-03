Jandač po vyřazení Plzně: Doma jsme to podělali. Tým je pořád v přestavbě

Co říct ke konci v předkole?

„Bylo to vyrovnané utkání, stejně jako ty předchozí. Rozhodlo se v přesilovkách, měli jsme v nich dát rozdílový gól. Byl to odraz celé sezony, byli jsme málo produktivní. Nemůžu klukům upřít snahu, bojovnost, charakter a srdce, všechno ve hře bylo. Ale gól chyběl, soupeř ho dal. Gratulujeme mu k postupu a přejeme hodně štěstí do čtvrtfinále.“

Šlo o duel vynikajících mužů za maskou?

„Oba gólmani jsou výborní. V každém play off je brankář důležitou součástí, zvlášť když se série natahuje, jsou ještě výraznější. Oba podávali výborné výkony.“

Jak se za sezonou budete ohlížet?

„Nevíme, kolikátí skončíme, ale to je vlastně jedno. Pro nás bylo základem, že i když jsme se v listopadu dostali do velkých potíží, vyškrábali jsme se postupně nahoru. Doplnili jsme kádr, mužstvo si sedalo, ale začalo se zvedat, hrát dobře. Přesto jsme byli pořád v pásmu ohrožení, extraliga byla letos hrozně vyrovnaná.“

Takže panuje víc spokojenost, nebo zklamání?

„Myslím si, že jsme podávali solidní výkony, ale trápila nás neproduktivita v přesilovkách i celkově v rámci vstřelených gólů. Jak jsem říkal, byl to i odraz posledního utkání. V play off vždycky chcete jít dál, je to zklamání. Mužstvo mělo s trochou štěstí šanci pokračovat. Musíme situaci brát, jak je. Začátek sezony byl totiž mizerný.“

Co výhled do budoucna?

„Když se zachová zdravé jádro, je na čem stavět. Plzeň je pořád v nějaké přestavbě. Uvidíme, jak bude vypadat další rok, ale neodvedli jsme až tak špatný výkon.“

Přičítáte slabší úvod právě překotným hráčským rošádám?

„Je to tak u každého, když je velká obměna. Pokud se změní polovina hráčů, chvíli to trvá. Taky jsme přišli jako nový realizační tým, hráči si potřebovali zvyknout. Měli jsme nějaké otazníky, nelíbil se nám charakter mužstva. Někteří nepodávali výkony, jaké bychom očekávali. Proto jsme mužstvo doplnili.“

S tím jste byl spokojený?

„Kádr nebyl tak široký, v okamžiku, kdy jsme měli zranění, a hráli v sestavě tři junioři, bylo to znát na výsledcích. Postupně se ale hráči vraceli, výkony se zvedaly a přišly i body. Ale pokud se Boleslavi rozpadne půlka obrany, výsledky taky budou různé. Potkalo to Liberec, Třinec, skoro každé mužstvo. O to víc si cením, jak jsme se vyhrabali. Cítil jsem, že si mužstvo věří, je stabilizované.“

Jaká je tedy hlavní příčina vypadnutí z předkola?

„Podělali jsme zápasy doma, víc se nám v sezoně dařilo venku. V předkole jsme udělali hloupé chyby, domácí utkání jsme soupeři darovali. Hlavně ten druhý nám nevyšel, v Boleslavi jsme odvedli dobré výkony, ale už nestačily. Domácí zápasy nás potopily.“