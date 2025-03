Třinec postupem srovnal rekord, slaví Boleslav. Dvě série rozsekne pátý duel

V play off hokejové extraligy je jasno o prvním postupujícím celku do čtvrtfinále. Je jím mistrovský Třinec, který v předkole play off vyřadil Litvínov 3:1 na zápasy. Oceláři uspěli v 17. sérii play off v řadě a vyrovnali tak vsetínský rekord z přelomu tisíciletí. Druhou možnost na postup využila Mladá Boleslav, která vyřadila Plzeň v napínavém klání 1:0 po prodloužení. Karlovy Vary nesložily zbraně a po vítězství ve Vítkovicích si vynutily rozhodující pátý duel. Postupový mečbol neproměnil Liberec, na který vyzrály České Budějovice po výhře 3:0, a tak se série vrátí na jih.

Třinec jde do čtvrtfinále, Litvínov končí

Třinec postoupil do čtvrtfinále play off přes Litvínov a cesta za jejich šestým mistrovským titulem zůstává otevřená. Svěřenci Zdeňka Motáka sérii předkola se severočeským celkem ovládla v poměru 3:1 na zápasy. Oceláři uspěli v 17. sérii play off v řadě a vyrovnali tak vsetínský rekord z přelomu tisíciletí. Veterán Martin Růžička přispěl v utkání svým prvním gólem ve vyřazovacích bojích.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:08. M. Růžička, 25:08. Sikora, 51:30. Hrehorčák, 58:57. Dravecký Hosté: 35:05. Sukeľ Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Adámek, Marinčin, Kundrátek, Nedomlel, Jank, Koch, Jandus – M. Růžička (A), Marcinko, Nestrašil – Cienciala, Hudáček, Kovařčík – Kurovský, Sikora, Teplý – Dravecký (A), Roman, Hrehorčák – Vrána (C). Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, Polášek (A), Zeman, Gajdoš, Czuczman, Baláž – Koblasa, D. Kaše (A), Sandberg – Gut, Sukeľ (C), Hlava – M. Pekař, Jícha, Ikonen – Havelka, Šprynar, Zygmunt – Slavík. Rozhodčí A. Jeřábek, Mejzlík – Zíka, P. Šimánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Energie si vynutila pátý duel, Vítkovice zdolala

Karlovy Vary obstály ve čtvrtém utkání s Vítkovicemi a čeká je rozhodující boj o čtvrtfinále. Energie ve druhé dvacetiminutovce dvakrát skórovala a vrací sérii zpět na západ Čech. Navrátilec Ondřej Beránek se do bodových statistik nezapsal.

Hlasy trenérů

Václav Varaďa (Vítkovice): „My jsme ten zápas neodehráli dobře. Soupeř byl dnes lepší, proto je to 2:2 a jedeme do Karlových Varů na zápas číslo pět.“

Pavel Patera (K. Vary): „Dneska jsme do utkání vstoupili lépe než včera a dali jsme gól z přesilovky, což je vždycky důležité. Myslím si, že jsme dnes byli o trošičku lepší, a proto jsme vyhráli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:28. Roberts Bukarts Hosté: 04:17. Gríger, 32:47. O. Procházka, 35:55. Gríger Sestavy Domácí: Hrachovina (Klimeš) – Demel (A), Marcel, Leahy, Košťálek (A), Prčík, Mikuš, L. Kovář – Kalus (C), Nellis, Yetman – Abdul, Hanzl, Hladonik – Rihards Bukarts, Přibyl, Hauser – Říčka, Barinka, Lednický – Roberts Bukarts. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, D. Moravec, Rulík, Plutnar, Dlapa – Jiskra (A), Černoch (C), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Čihař, Kofroň, Kružík – Janata. Rozhodčí D. Pražák, L. Květoň – J. Ondráček, D. Hynek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 7 906 diváků

Boleslavi stačil jediný gól, postup vystřelil Fořt

Mladá Boleslav si otevřela cesty do čtvrtfinále play off. V zápase padl jediný gól, a to v první minutě prodloužení, kdy o postupu Bruslařů rozhodl Tomáš Fořt. Plzeň tedy nezvládla sérii srovnat na kýžených 2:2 a v aktuálním ročníku si už nezahrají.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 60:28. Fořt Hosté: Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Čajka, Lakatoš – Mazura, Hradec, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Zvagulis. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček (A), Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (C), Klepiš, L. Strnad – Matýs, Mertl, Šiler. Rozhodčí Mrkva, Vrba – Lederer, Axman Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3302 diváků

Motor v Liberci odvrátil konec, Cibulka s třemi body

České Budějovice konec sezony nepřipustily. Proti Bílým Tygrům zvládly klíčové čtvrté střetnutí v sérii. O druhém bodu Motor rozhodl v úvodním dějství dvěma góly během 54 sekund. Třemi asistencemi se blýskl zadák Tomáš Cibulka.