Bakoš „pláchl“ do Švédska díky klauzuli: Do Komety se chci vrátit!

Nabídka Komety splňovala všechna jeho očekávání, navíc by to měl za rodinou blíž než z Liberce, kde působil v předchozí sezoně. Měl podepsáno a pomalu mohl spřádat plány, jak svému novému klubu pomoci k zisku třetího titulu v řadě. Přesto nakonec Martin Bakoš míří do Švédska, do Brna by se však ještě rád vrátil.

Jak se zrodil váš konec v Kometě?

„To není konec. V Kometě mám smlouvu na tři roky, její součástí byla i výstupní klauzule pro případ, že by přišla zajímavá nabídka ze zahraničí. A nakonec to vyšlo na předposlední možný den. Brno ale beru jako top klub v Česku, tam není co vymýšlet. Mám smlouvu na tři roky a těším se tam.“

Takže máte dohodu, že jakmile skončíte ve Švédsku, povedou vaše kroky zpět do Brna?

„Ve Švédsku mám zatím smlouvu na rok. Pokud mi ji neprodlouží, tak se vrátím do Komety.“

Čím si vás Kometa získala, že jste v květnu nečekal na další nabídky a kývnul právě jí?

„Pro mě byla Kometa vždy jedním z největších klubů v Česku, hlavně díky fanouškům a tomu kotli. Je vidět, že v posledních letech to asi dělají dobře, když dvakrát v řadě vyhráli. Navíc teď s manželkou a malou dcerkou bydlíme většinu roku v Bratislavě, což je z Brna na skok.“

Bylo těžké opustit Liberec?

„Sice to bylo daleko, ale neodcházelo se mi lehce, taky tam vše fungovalo perfektně. Ale v tomhle věku, kdy má člověk rodinu a může jít do top klubu, který je mnohem blíž domovu, jsme se rozhodli takto. Plus mi v Brně dali smlouvu na tři roky, což bylo taky lákavé.“

Je teď Kometa destinací číslo jedna pro hráče, kteří hledají angažmá v české extralize?

„Těžko říct… Ale vždycky je to tak, že od klubu, který vyhraje titul, se další rok čeká to samé. A hráči si řeknou: Tam bych chtěl jít, tenhle klub funguje skvěle. První kontakty proběhly tuším ještě před finále, mně se to od začátku jednoduše líbilo. Když někdo dvakrát v řadě ovládne ligu, tak to asi dělají dobře.“

Měl jste i jiné nabídky, ať už z Česka či ze zahraničí?

„Nějaké byly, ale nechci to konkretizovat. Vždy se toho objeví víc, ale nemám rád, když pak hráč prohlašuje, že měl milion nabídek tam a tam. Kromě téhle konkrétní byla ještě jedna, ale jsem rád za tu, kterou mám, a víc neřeším. Teď je tak těžký trh, že nabídek je sice dost, ale reálně vám z toho nakonec zůstane jedna, za kterou jste šťastný.“

Proti švédským klubům jste párkrát nastoupil v Lize mistrů za Liberec, v čem je tamní hokej specifický?

„Stylem hry mi to nejvíc připomíná NHL. Sice nemají malé ledy, i tak ale každoročně odchází řada hráčů rovnou do NHL. Klasický moderní hokej, nahoru dolů.“

To vám sedí?

„Trenér Pešán chtěl takto hrát už v Liberci, když jsem tam byl. Mně se to celkem líbí.“

Pro hráče, kteří odchází do Švédska, bývají někdy tématem daně, kvůli nimž začnou sezonu doma a do Skandinávie se přesunou až začátkem října. Řešil jste to také?

„I tohle téma jsem řešil, takovou nabídku jsem také dostal, ale odmítl jsem ji. Pak přišla další, ale už s možností nastoupit od začátku sezony, což se nám zdálo jako krok vpřed, takže jsem ji vzal.“

I pro vás je asi lepší, že budete s týmem od začátku sezony a nebudete se muset sžívat s novým prostředím až v jejím průběhu, že?

„Určitě, právě proto jsem odmítl první nabídku, která byla kvůli daním jen na šest měsíců. Na to jsem řekl, že určitě ne, že raději zůstanu v Brně a budu mít vytvořenou partu. A za nějaké dva dny přišel klub, který byl ochotný mě vzít od začátku nového ročníku. Navíc si vše skautují, nebylo co řešit.“