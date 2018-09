Konrád po bitvě s Kometou: Sedm bodů? Osm by bylo lepších

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 1:2. V samostatných nájezdech rozhodl Kašpar VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:57. Burian Hosté: 16:56. Mueller, . Kašpar Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Staněk, Jaroměřský, Švrček – Laš, J. Knotek (A), J. Káňa – Burian, Kolouch, Irgl – Jergl, Strapáč, Skladaný – Ostřížek, Mráz, V. Tomeček. Hosté: Langhamer (Vejmelka) – Mikuš, D. Mikyska, Gulaši, Štencel, Malec (A), Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Kašpar – Mallet, Nahodil, L. Horký – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Bryška, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 (vyprodáno) diváků

Není bod po takovém výkonu málo?

„Možná je to málo, možná hodně. Každopádně jsme vyrovnali dvě minuty před koncem, takže jsme rádi, že jsme urvali alespoň bod. Taky jsme nemuseli mít nic. Zápas byl vyrovnaný, my jsme měli trošku optickou převahu, oni měli výborné protiútoky, křižné přihrávky, taky měli dost šancí. Remíza spravedlivá, škoda v nájezdech.“

Co byste k nim řekl?

„Prostě mi dnes nevyšly. Nedá se nic dělat, samozřejmě mě to trošku štve, ale zítra hrajeme další zápas.“

Jako první vás překonal bekhendovým blafákem Lukáš Kašpar. Hlídal jste si jeho pověstné zakončení mezi nohy?

„Já už těch nájezdů viděl tolik… Počítal jsem s tím, že se ještě stihnu odrazit, bohužel jsem měl váhu na pravé noze, pak už to nešlo. V nájezdech jsem dělal chyby, pak si je rozeberu a věřím, že příště budu úspěšnější.“

Je bod proti mistrovi potvrzením povedeného vstupu do sezony?

„Osm by bylo lepších. (usmívá se) Chceme bodovat v každém zápase, ale výhra by byla hezčí. Ale hráli jsme v Třinci, měli jsme Kometu, která je fakt vynikající. Zítra Hradec, oni hráli ve čtvrtek, my dneska, budeme si muset hrábnout až na dno sil.“

Na Kometu jste nastoupili sebevědomě. Pramenilo to z faktu, že jste dosud neztratili ani bod?

„Hráli jsme doma. Když je plný barák, tak nebudeme hrát defenzivně. Víme, že Kometa má silné hráči, hraje perfektně do obrany, umí využít skoro každou šanci. My se snažíme hrát svůj aktivní hokej.“

Olomouc - Kometa Brno: Závar před bránou a strhla se potyčka 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 1:2. V samostatných nájezdech rozhodl Kašpar 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Kometa Brno: Vyrovnáno! Dvě minuty před koncem zařídil Burian prodloužení, 1:1 720p 360p REKLAMA