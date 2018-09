Vondrka po loupeži v Brně: Mojí misí je dotáhnout Boleslav co nejdál

Výhru v Brně jste zatraceně potřebovali, jak chutná?

„Jeli jsme sem vyhrát a podařilo se nám to… Mám obrovskou radost, že se nám to po nevydařeném začátku povedlo. Doufám, že tohle vydřené, ubojované vítězství nás nastartuje k lepším výsledkům. Byli jsme tu trpěliví, nehráli nahoru dolů. Samozřejmě jsme měli i štěstí, hlavně nám však výborně zachytal gólman (Gašper Krošelj), neskutečně nás podržel hlavně při brněnských přesilovkách. Nakonec jsme dali prvního góla a konečně se na naši stranu otočilo to, že jsme vítěznou trefu dali my a ne soupeř.“

Nelekli jste se trochu vlastní nevyužité dvojnásobné přesilovky na začátku utkání, která trvala 101 vteřin?

„Ani ne. Ale byli jsme naštvaní, šance tam byly, mohli jsme to sehrát daleko líp. Trochu v hlavě jsem měl, že by nás to mohlo trochu mrzet, ale nakonec se nám to povedlo dotáhnout do konce. Bylo důležité neklesnout na mysli a zkoušet to celý zápas. A další věc, nehráli jsme naivně jako první dva zápasy. Když jsme mohli, tak jsme si to odcouvali a když to šlo, napadali jsme. Paráda pro celý mančaft.“

Byli jste na třikrát vítěznou Kometu hodně nabuzení, nebo naopak hodně pokorní kvůli své nule na kontě?

„Abych pravdu řekl, já tabulku vůbec nesleduju, nevím, kdo vyhrál a kdo prohrál. Pro mě je úplně nová informace, že Kometa třikrát vyhrála, opravdu. Vím, že se jí něco povedlo, ale že vyhrála třikrát… Jeli jsme sem s pokorou a vizí hrát chytře. Bez gólmana bychom však nevyhráli, skalp Komety se počítá hodně.“

Neříkali jste si v jednu chvíli, že vám to bušení do vrat zase nevyjde jako třikrát předtím?

„Je to hodně o trpělivosti, o vůli. Zato bych chtěl poděkovat celému mančaftu. Nikdo neklesal na mysli, i když nálada po třech prohrách byla trochu skleslejší. Trochu jsme to v kabině povzbudili a díky výhře to na dalším tréninku bude lepší.“

Je výhra i pro vás osobně hodně důležitý moment? Přišel jste do Boleslavi jako nový lídr…

„Zatím to tak není, to přiznávám. Ale už se cítím líp. V létě jsem se necítil extra dobře, poslední tři roky se rozjíždím hrozně pomalu. V sezoně už to pak docela jde. Ty první tři zápasy ode mě nebyly nic moc, ale tady v Brně už se mi to docela líbilo. Byl jsem na puku a měl i nějaké šance, třeba to břevno. Takhle musím pokračovat. Nesoustředit se na to, že je na mě určitý tlak, který s tím souvisí. Když se mi bude hrát dobře a budu mít radost z hokeje, věřím, že body přijdou. Ale hlavně aby se co nejčastěji vyhrávalo.“

Máte svoji osobní vizi, kam byste rád Boleslav dotáhl?

„Do play off. Určitě do play off. Máme zkušený mančaft, se spoustou zavedených hráčů a doplněný mladými. Je to dobře poskládané. Celé je to o našich hlavách a nějaké chytrosti, kterou do herního projevu musíme vložit.“

Na co jste si při přechodu z Chomutova musel nejvíc zvykat?

„Je to zkrátka jiné. V Chomutově když někdo získal v našem pásmu puk, všechno to v podstatě lítalo na mě. Já si vybruslil dopředu, využíval druhou vlnu, anebo s tím něco udělal. Tady je to jiné, trochu jsem se přizpůsobil jinému stylu, trochu jsme si k tomu s klukama něco řekli. Věříme, že to bude dobrý.“

Berete jako svoji misi dovést Boleslav vysoko?

„Ano, přesně tak. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem nabídku Boleslavi vzal. Abych svým dílem přispěl k tomu, aby se to nějak otočilo, fungovalo to tady a dotáhli to co nejdál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 53:59. Pacovský, 59:56. Klepiš Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – D. Mikyska, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec (A), Barinka – Mallet, P. Holík, Zaťovič (A) – Kašpar, Hruška, Plášek ml. – L. Horký, Nahodil, R. Zohorna – Köhler, L. Čermák (C), Dočekal. Hosté: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kurka, Kotvan – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Špůr, Polák Stadion DRFG arena Návštěva 7012 diváků