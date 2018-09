Vondrka a Klepiš se špičkují a věří v úspěch: On je hokejový Šmicer!

Slavili spolu titul ve Slavii. Moc rádi by si to zopakovali i v klubu, který prožil mizernou poslední sezonu. Ale teď má přijít restart. I díky příchodu Michala Vondrky. „Je to náš správný lodivod!“ usmívá se Jakub Klepiš, specialista na získávání titulů. Je ale stále hladový. Na tom se v rozhovoru pro iSport shodli.

Kouč Vladimír Kýhos prohlásil, že vás soupeři nemusí na ledě ani rozeznat. Co vás liší?

VONDRKA: „On hraje nalevo a já napravo.“ (usměje se)

KLEPIŠ: „Už se nám ale kolikrát stalo, že ani tak to nerozeznali. V novinách byl článek o mně a byla tam jeho fotka, nebo obráceně. Takže asi s tím nějakej problém je. Já jsem teda o trošku hezčí. (směje se). V těch helmách to jde ale těžko rozeznat.“

VONDRKA: „Jo, samozřejmě jsi hezčí. To víš, že jo!“

Jste si podobní i z hokejového hlediska? Oba patříte mezi vyhlášené hračičky.

VONDRKA: „To se těžko hodnotí. O Klépovi můžu říct, že je hrozně šikovnej, má výbornou střelu. Komplexní hráč.“

KLEPIŠ: „Hm, ode mě něco potřebuješ, viď? Tak já ho taky pochválím. Teda takhle, jako člověka ho moc nemusím, ale na ledě je to podobné, jak říkal on. Je to komplexní hráč, navíc myslím jeden z nejlepších bruslařů celkově v lize.“

Jakub má však výrazné tetování na krku. Michale, vy nic takového neplánujete?

VONDRKA: „On je prostě takovej rebel.“ (usměje se)

KLEPIŠ: „Akorát už se mě ptal, kde jsem si ho nechával dělat. Takže se něco chystá!“

VONDRKA: „Jsem spíš takovej kliďas, on je za toho rebela. Zatím o tetování neuvažuju. Možná časem, to musí přijít neplánovaně. Ale třeba se na to vykašlu.“

Jakube, ptají se vás lidé hodně na zřetelné tetování nejenom na krku? Zjišťují, co a proč tam máte?

KLEPIŠ: „Kvůli lidem jsem si to samozřejmě nedělal. Dělal jsem si to kvůli sobě. To, že to je vidět, neřeším. I když je pravda, že když udělám nějakej průšvih, tak jsem hodně rozeznatelnej.“

Už víte, jestli v páteční premiéře extraligy doma proti Litvínovu nastoupíte v jednom útoku?

KLEPIŠ: „Hráli jsme spolu několik přáteláků, nedali jsme ani gól, ani jsme možná nevystřelili na bránu, takže nám to moc nešlo. Posledních pár zápasů nás rozdělili a myslím si, že to tak bude možná i lepší. Když jsme hráli spolu, asi jsme až moc hledali jeden druhého.“

Vaše souhra může být ale hodně silná především v přesilových hrách, ne?

KLEPIŠ: „Taky to zatím moc nešlo, ale byla to jen příprava. Ono to přijde.“

VONDRKA: „Snad jo!“