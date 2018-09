Východočeského soupeře mohli skolit podobně jako v úvodním kole. S důkladnou a důraznou hrou vzadu měli sparťanští hokejisté na dosah druhé vítězství nad hradeckým Mountfieldem. V předehrávce 27. kola jim však chybělo více štěstí vepředu. Dlouhou přesilovku pět na tři, kterou měli Pražané na začátku třetí třetiny, se jim nepovedlo využít. Podle gólmana Matěje Machovského to byl bezpochyby jeden z klíčových momentů zápasu.

„Určitě to byl faktor, který jsme měli vyřešit. Neříkám, že jsme při tom museli vstřelit gól, ale měli jsme si alespoň vytvořit nějakou obrovskou šanci, a to se nám nepodařilo. Navíc jsme měli přesilovku pět na tři, která měla soupeře uzemnit. To se nám bohužel nepovedlo, Hradec se dostal do hry a celou třetinu tlačil. Vyvrcholilo to gólem,“ mrzelo maskovaného muže Sparty.

O druhý zápas bez inkasované branky ho připravil hradecký útočník Tomáš Vincour, který v 54. minutě svou hbitou střelou pětadvacetiletého gólmana pěkně zaskočil. „Ten kotouč jsem ani neviděl,“ lehce se pousmál Machovský. „Bylo to čistě vyhrané buly dozadu. Vincour tu střelu dobře schoval klukům pod nohy. Někomu to snad letělo i kolem trenek. Já jsem puk viděl až ve chvíli, kdy byl vedle mě. A to už bylo pozdě,“ vysvětlovala s lítostí sparťanská jednička.

Úterní duel s Mountfieldem se podle brankářových slov tolik nelišil od úvodního kola extraligy. „Jediný rozdíl bych viděl v tom, že jsme dali méně gólů. Jinak bych řekl, že byl zápas téměř stejný. Hradečtí hrají výborně. My jsme na ně sice tlačili, ale oni tlačili víc. Chyběly nám góly, které jsme dali proti nim v prvním zápase. Kvůli tomu byla hra pořád otevřená a soupeř toho využil,“ řekl Machovský.

S obětavou hrou dozadu, kterou se sparťané prezentují, je však jeden z nejvytíženějších hráčů na hřišti spokojený. V duelu s Hradcem zblokovali Pražané celkem 26 střel. „Kluci likvidují neskutečné množství střel. Strašně mi tím pomáhají. Zhatí vyložené šance a díky tomu je práce v bráně daleko jednodušší,“ vyzdvihl Machovský na adresu svých spoluhráčů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:49. Smejkal Hosté: 53:23. Vincour, 62:48. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský – Gregorc, Piskáček (A), Košťálek, T. Pavelka, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák – Černoch, Sill, Smejkal – Kudrna, Klimek, Buchtele – Jarůšek, P. Vrána (C), Říčka – Beran, Pšenička, Rousek. Hosté: Maxwell – Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal (C), Smoleňák – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, Miškář – Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Kis, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 373 diváků