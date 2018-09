Bouchla po takovém zápase velká euforie?

„Bouchla, ale první třetina byla z naší strany špatná. Dostali jsme gól, pak jsme jen dotahovali. Hnát se za vyrovnáním stojí strašně moc sil, zaplaťpánbůh, že jsme to otočili. V té první třetině jsme na Spartu měli vletět, ale tohle nám nevyšlo. Pak se výkon zlepšoval a přišlo mi, že ve třetí výsledek domácí jen bránili, puky vyhazovali.“

Je hodně těžké udržet pozitivní myšlení, že do soupeře marně bušíte, ale vyrovnávací gól nepřijde?

„Musíte to tak mít, jinak bychom nemohli hrát. Ale jednoduché to není, pravda. Když do nich ale právě bušíte a oni puky vyhazují, říkáte si, že nějaká šmudla tam padne. Ne vždycky to tedy vyjde, ale tentokrát ano, Tomáš Vincour srovnal.“

Sparta - Mountfield HK: Vincour překvapil všechny včetně Machovského a bylo vyrovnáno, 1:1 720p 360p REKLAMA

Matěj Machovský se vám do hlavy nedostával?

„Je to reprezentační gólman, takže má velkou kvalitu. Musíte před ním prostě dělat bordel, aby nic neviděl. Tohle nemá žádný gólman rád.“

Ujezdili jste na konci Spartu?

„Může to tak být, máme mladší tým, musí se to někde projevit. Hlavně hrajeme jako tým, jsme soudržní. A to se na ledě potom projeví. Když tam byla na konci druhé třetiny přesilovka 5 na 3 pro Spartu, řekli jsme si, že když oslabení ubráníme, tak to otočíme. Což vyšlo.“

V oslabeních jste si taky odpracoval svoje. Sedí vám tahle role?

„Jo, chodím tam s Patrikem Miškářem, jsme na sebe zvyklí z mládeže. Rozumíme si, chceme hrát hodně aktivně, aby to soupeř vůbec nezavezl do pásma. Jsem rád, že máme od trenérů důvěru i na tyhle herní situace.“

SESTŘIH: Sparta - Mountfeld HK 1:2pp. Předehrávku rozhodl v prodloužení Radovan Pavlík 720p 360p REKLAMA

Mohly třeba za ten začátek vzpomínky na minulý zápas, kdy jste tady prohráli v prvním kole 0:4?

„Ale ne, vůbec. Tohle jsme si nepřipouštěli. Jen musíme hrát naši hru a dodržovat to celý zápas.“

Změnili jste se oproti bitvě číslo jedna hodně?

„Když vám občas něco nevyjde, je to i dobře a tohle byl ten případ. Neměli jsme aspoň na začátku ligy nos nahoru, když nám nevyšel první zápas. Šli jsme dál s pokorou a pak to takhle vychází.“

Zato teď to musí být injekce sebevědomí, ne?

„Jsme za ten výsledek hodně rádi, ale to samé platí o výhrách nad Zlínem, Olomoucí a Chomutovem, nikde tady nemáte povinné body. Jsme hlavně rádi, jak nám to klape. Teď nás čeká těžší série, máme Třinec, Vary a Kometu, musíme dobře zregenerovat a nachystat.“

Sparta - Mountfield HK: Je rozhodnuto! Bod navíc pro hosty zařídil Radovan Pavlík, 1:2 720p 360p REKLAMA

Sparta - Mountfield HK: Smejkal z dorážky v přesilové hře otevřel skóre, 1:0 720p 360p REKLAMA

Sparta - Mountfield HK: Naštvaný Koukal! Rozohnil se a strčil do kameramana 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:49. Smejkal Hosté: 53:23. Vincour, 62:48. R. Pavlík Sestavy Domácí: Machovský – Gregorc, Piskáček (A), Košťálek, T. Pavelka, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák – Černoch, Sill, Smejkal – Kudrna, Klimek, Buchtele – Jarůšek, P. Vrána (C), Říčka – Beran, Pšenička, Rousek. Hosté: Maxwell – Zámorský, Piché, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – M. Chalupa, Koukal (C), Smoleňák – Vincour, Cingel (A), R. Pavlík – Vopelka, Bičevskis, Miškář – Paulovič, Kukumberg, Bezúch. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Kis, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 5 373 diváků