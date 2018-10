Kumstát oslavil 300 zápasů ve Spartě gólem: Potřebujeme se rozjet

Byla to pastva pro oči. Nádherná přesilovková souhra, na jejímž konci byla branka Petra Kumstáta. „Kluci to udělali perfektně, Péťa Kalina i Pecháček (Lukáš Pech), pak už to byl gól do prázdné brány,“ pochvaloval si útočník domácích spolupráci při úvodní trefě Sparty.

Zkušený hráč tak navázal na páteční gól proti Mladé Boleslavi. Pokud by takhle pokračoval dál, určitě by se v týmu nezlobili. „Loni jsem dal ale v prvních dvou zápasech dva góly a pak to bylo celou sezonu hrozný,“ připomíná Kumstát. „Budu věřit, že to letos bude lepší.“

I přes cenné vítězství ale věděl, že hra Sparty stále není bez chybičky. „Přijde mi, že jsme v přátelských zápasech před sezonou hráli ve větší pohodě. Teď jsme takoví malinko zatažení i trochu nervózní. Potřebujeme se trochu rozjet a snad nám to bude šlapat,“ věří forvard Pražanů a zmiňuje povedenou sparťanskou letní přípravu.

Sparta - Chomutov: Sparťané využívají přesilovku! Pech našel číhajícího Kumstáta, ten nasměroval puk do odkryté klece, 1:0 720p 360p REKLAMA

„Je tam rozdíl. V přátelácích jsme měli větší drajv. Možná se bojíme udělat něco víc, abychom něco nezkazili, protože už o něco jde. Určitě to lépe musíme umět, vždyť jsme to předváděli v deseti přípravných zápasech, kde jsme hráli výborně a ta mužstva přehrávali. Musíme se trochu uklidnit a zahodit rozpaky,“ přeje si Kumstát, který už ve Spartě leccos pamatuje, o jubilejním duelu ale nevěděl. „Vůbec statistiky nesleduju. Je to dlouhá doba, co jsem tu, šest let. Navíc jsem odehrál v každé sezoně dost zápasů, takže to naskakuje. Jsem rád za každý zápas.“

Autor první branky utkání zároveň věděl, že i přes výhru domácích 4:1 se o žádné utkání do učebnic nejednalo. „Nebyl to žádný hezký hokej. Spíše takový boj. Ani to nebylo v žádném velkém tempu,“ uvedl o duelu proti Chomutovu. Soupeře, který na utkání do Libně zavítal, ale vyzdvihl. „Je to pracovité mužstvo s bojovnými hráči. Asi rozhodlo, že Machy (Matěj Machovský) vychytal ve druhé třetině šance, co měli z brejku. Náš třetí gól nás potom uklidnil,“ líčil útočník Sparty.

Zároveň se dovedl vcítit do situace Pirátů, kteří po šesti zápasech stále čekají na alespoň jediný bod do tabulky. „Je to samozřejmě těžké. Nám se loni sezona také nepovedla a když přibývají porážky, není to jednoduché. Makáte, ale body nepřibývají, každý další zápas si říkáte, že teď už musíte. Když v úvodu naberete ztrátu, těžko se to dohání,“ ví Kumstát.

Sparta - Chomutov: V pravý čas na pravém místě! Vrána posílá domácí do dvoubrankového vedení, 2:0 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Tomáš Pavelka od modré napálil dělovou ránu, ta proletěla mezi betony Stezky, 3:0 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Sparťané rychle navyšují! Kotouč přesně zamířil Forman, 4:0 720p 360p REKLAMA

Sparta - Chomutov: Čestný gól hostů vystřelil do poloodkryté klece Ivan Huml 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:09. Kumstát, 19:35. P. Vrána, 51:29. T. Pavelka, 55:37. Forman Hosté: 58:53. Huml Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Gregorc, Delisle – Kudrna, P. Vrána (C), Říčka – Jarůšek, Klimek, Buchtele – Forman, Pech (A), Kumstát – Černoch, Sill, Smejkal – Beran. Hosté: Stezka (Š. Lukeš) – Jank, Mrázek, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Skokan, V. Růžička (A), Sklenář – Vantuch, Huml (A), Tomica (C) – J. Havel, Klhůfek, Koblasa – J. Stránský, Šťovíček, A. Dlouhý. Rozhodčí Bejček, Jeřábek – Jindra, Zíka Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 5 971 diváků