Jistota v brance Sparty! Machovský hodil za hlavu rok, kdy s ním zametali

Nebýt výkonů Matěje Machovského, Sparta by se určitě nevyhřívala v elitní čtyřce extraligového pelotonu. Krčila by se níž. Přímou úměrou by přibývalo problémů a ubývalo bodů.

Sami hráči vědí, že k ideálu má hra daleko. Hlavní problém je v útoku. Chybí důraz, aktivita v zakončení, moment překvapení. „Možná se bojíme udělat něco víc, abychom něco nezkazili, protože na rozdíl od přáteláků teď už o něco jde,“ zamýšlí se zkušený forvard Petr Kumstát.

Výkony obránců šly oproti minulému ročníku nahoru, pořád se ale nevyhnou minelám. Soupeřům dovolí až příliš. Nepřesnosti a kiksy však zatím dokáže úspěšně hasit právě Machovský v brance.

Kolem letní posily se po návratu z roční štace za mořem vznášely otazníky. Způsob, jakým je gólman v prvních extraligových týdnech zadupal do země, ale budí respekt. Nutí k potlesku, pochybovače k uznalé omluvě. Pětadvacetiletý brankář je zatím totiž dominantní. Srší jistotou, spoluhráčům dává to nejdůležitější. Klid.