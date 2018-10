Duda s Růžičkou zase spolu! Veterán přichází zvednout Chomutov

Hokejisty Chomutova posílí útočník Radek Duda, který v úvodu sezony působil v prvoligových Benátkách nad Jizerou. Devětatřicetiletý bývalý reprezentant naposledy hrál v extralize v sezoně 2015/16 za Litvínov, potom odešel na dvě sezony do druhé nejvyšší německé soutěže do Freiburgu. Nyní se vrací do české nejvyšší soutěže. Vyslyšel volání o pomoc trenéra Pirátů Vladimíra Růžičky, pod kterým kdysi hrál ve Slavii. O Dudově příchodu do Chomutova jsme vás informovali před oficiálním ohlášením v článku iSport.cz.