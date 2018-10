Nový šéf disciplinární komise Ujčík: Hollweg? Frajer, ale uměl být i záludný

Hrával hokej na luxusní úrovni, čtení hry měl zmáknuté na výbornou, o sekerách v brankovišti a kolem něj ví všechno. Sám na vlastní kůži a krvi pocítil veškeré představitelné zákroky, navíc už čtyři roky zasedal v komisi, která provinění mezi mantinely dodatečně postihuje. Ale znáte to, jakmile plácnete přes prsty dobrého známého z hokeje, nikdy nevíte... Na rozhovor se Viktor Ujčík dostavil čerstvě sestříhaný a hned čelil otázce, zda záměrně pozměnil vizáž pro případ, kdyby jej naháněl Marek Trončinský, jenž od něj nafasoval v pondělí čtyřzápasový distanc. „S tím, co umím a co mám doma, se nemusím moc bát,“ pousměje se v připomínce vlastnictví arzenálu zbraní a rychlých motorů.

Rychlá mašina a bouchačky, to je ideální výbava pro šéfa disciplinárky, nebo ne?

„Každopádně. Zbraní mám několik, hromadu nábojů. V tomhle směru mám o svoji ochranu postaráno.“

Když ještě zůstaneme u nadsázky, myslíte, že zbraně budete muset použít kvůli své obraně?

„Nemyslím si. Podle mě dokážu zdůvodnit každé svoje rozhodnutí. Samozřejmě, je na druhé straně, zda můj verdikt přijme, nebo ne. Mám za to, že jakmile horké hlavy vychladnou, všichni se stanou natolik rozumnými, že jim dojde, že tresty nevynáším kvůli natřásání svého ega, nýbrž kvůli ochraně zdraví ostatních hráčů. Nejvíc mi jde o to, aby v extralize panoval mezi jejími aktéry vzájemný respekt a podle toho se všichni řídili. Je to jejich obživa, a aby se hokejem mohli živit, potřebují být zdraví. A pokud dojde na zákrok za hranou, musí přijít adekvátní postih. Jiná možnost není možná.“

Po osmi letech skončil ve funkci šéfa disciplinárky Karel Holý. Vzal jste angažmá revizora hned, anebo si dal čas na rozmyšlenou?

„Mně se ta práce líbila od samého začátku, kdy jsem do komise vstoupil (2014), až minulou sezonu jsem z ní vyskočil, protože by mi těžko někdo uvěřil, že bych jako jeden z trenérů Boleslavi byl nestranný. V mých očích je tento subjekt