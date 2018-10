Potlesk pro Mrázka. Do Vítkovic posílá dětem výstroje: Neváhal jsem!

V bráně Petra Mrázka skončil Bryan Little, který později utkání rozhodl • Trevor Hagan/The Canadian Press via AP

Co si asi Petr Mrázek s Patrikem Lainem říkají? • Trevor Hagan/The Canadian Press via AP

Tyler Johnson překonal Mrázka dvakrát, třetí pokus padl do prázdné brány • Dirk Shadd/Tampa Bay Times via AP

Brankář Petr Mrázek zajistil v rámci projektu hráčské asociace NHLPA dvacet pět nových výstrojí pro nejmenší hokejisty. A posílá je do svého rodného klubu z Vítkovic. „Když se naskytla šance získat výzbroje pro malé hokejisty, neváhal jsem ani minutu a pustil se do toho,“ říká Mrázek, který v NHL obléká dres Caroliny Hurricanes. „Není to tak dávno, co jsem i já byl malý hokejový fanatik, který doma nemluvil o ničem jiném než o hokeji. Mám velikou radost, že se to povedlo dotáhnout a můžu tak aspoň trošku něco vrátit hokeji a klubu, ve kterém jsem vyrostl.“