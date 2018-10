Rarita v Olomouci! Technický gól za posunutí branky, hosté jeli za sudími

Do konce utkání zbývalo přesně 103 vteřin, stav 3:2. Pardubice, vytuněné šestým hráčem na ledě, vycítily šanci a vrhly všechny síly do útoku. Domácímu bekovi Davidu Škůrkovi se však podařilo vyhodit puk, ujal se ho Zbyněk Irgl a naslepo jej nastřelil před branku. Petr Kolouch by jej zametl do opuštěné kasy, nebýt dojíždějícího Rostislava Marosze, který ve snaze situaci zachránit drcnul do branky, jež se posunula.

Vychýleno, technický gól pro Zbyňka Irgla a konec pardubických nadějí.

Naštvaní hosté se sice sjeli k rozhodčím, nebylo jim to však nic platné. Stejně jako emoce cloumající v hostující kabině ještě dlouho po závěrečném hvizdu. „Podle mě to Rosťa nechtěl posunout, ale už to bohužel nevrátíme,“ litoval Milan Klouček, gólman Dynama, který akci sledoval už ze střídačky. „Musím se podívat na video, jestli v tom byl úmysl,“ doplnil jej trenér Miloš Holaň.

Nehledě na raritní branku však Olomouc brala tři body zaslouženě. Nechytila sice začátek, kdy Východočechy poslal dvakrát do vedení šikovně tečující Jordann Perret, ale pak rozbalila jeden z nejlepších výkonů v ročníku. Do urputné defenzivy se dostávala, ztroskotávala však – jako tradičně – na nedůrazné koncovce.

Vše prolomil po půlhodině hry bek Jiří Ondrušek, který si sjel na pas od mantinelu před Kloučka a trefi l se přesně pod víko. Poctivý obranář se trefi l ve druhém domácím zápase v řadě. „Dvě vlaštovky ještě jaro nedělají, nechal bych to v klidu. Ale jsem rád, že konečně jsem dal i já nějaký pěkný gól. Nemusí je dávat jen Zbyňa Irgl,“ smál se probuzený střelec, jenž převzal kapitánské céčko po zraněném Martinu Vyrůbalíkovi. „Je to pro mě trošku za trest, protože nerad komunikuju s rozhodčími,“ dodal Ondrušek.

Na vítěznou branku si nicméně „plecharéna“ musela počkat až do 52. minuty. A skóroval znovu obránce, tentokrát David Škůrek. „Bušili jsme do nich celou dobu, naštěstí jsme to zlomili,“ ulevil si dvoumetrový pořízek Hanáků, kteří okupují šestou příčku v tabulce. A to se fakt nečekalo.

Naopak jedenácté Pardubice po třetí porážce v řadě ještě víc zabředly do marastu. „Přístup byl dobrý, odmakali a ubránili jsme hodně oslabení, za to chci hráčům poděkovat,“ nekritizoval kouč poražených Holaň. „Bohužel naše práce nevede k bodům, srážejí nás individuální chyby.“ doplnil už o poznání více pesimisticky.