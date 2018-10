Kapitán Olomouce se blýskl parádní trefou: Pěkné góly nedává jen Zbyňa Irgl

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 4:2. Hosté se trápí dál, prohráli potřetí v řadě VŠECHNA VIDEA ZDE

Váš gól byl jak z dílny Zbyňka Irgla, co?

„Asi mě výjimečně nakazil! Nemusí dávat pěkné góly jen on, ne? Jsem rád, že to přišlo i ode mě.“ (směje se)

Na vaše poměry jste se nezvykle rozstřílel. Doma jste se trefil podruhé v řadě...

„Dvě vlaštovky ještě jaro nedělají, nechal bych to v klidu. Bylo to v přesilovce, nejdřív jsem si na svou novou pozici musel zvyknout, ale Zbyňa mi řekl, kde se mám pohybovat, kde mě chce. A zatím to vychází.“

Jaký to byl zápas?

„Psychicky těžký. Pardubice dostaly v posledních dvou zápasech šest branek, takže hrály, co jsme čekali. Zahušťovaly střední pásmo a čekaly na naše chyby. Oni se ze dvou tečovaných střel od modré dvakrát dostali do vedení, takže to pro nás nebylo jednoduché. Museli jsme být trpěliví a naštěstí to přišlo.“

A vás osobně fanoušci ocenili choreem. Ceníte si toho?

„Jsem tady nějakých pětadvacet let, takže jsem rád, že vnímají, když se člověku daří.“ (usmívá se)

Hodně se teď mluvilo o Mladé Boleslavi, že jejich hráči nemají ke klubu a městu vztah, což váš případ v Olomouci není. Je to důležitý faktor?

„Je pravda, že asi k tomu klubu máme blíž. Máme tady všichni rodiny, takže pro nás je důležité, aby tady extraliga zůstala. Když někdo hraje na druhém konci republiky a třeba spadne, řekne si, že holt akorát půjde zas o dům dál. My to tady máme jinak, líbí se nám tady a asi nám to pasuje.“

Jaké to bylo hrát s kapitánským céčkem, které jste převzal po zraněném Martinu Vyrůbalíkovi?

„Kluci po mně za to chtěli peníze, ale těch mají dost, tak jim udělám v úterý snídani. (směje se) Já ale céčko úplně nevyhledávám, přišlo mi, že to mám spíš za trest. Nerad totiž komunikuju s rozhodčími, protože vás tam trenér pošle, ať jdete něco řešit, a člověk ani kolikrát neví, co se tam přesně stalo. Dnes naštěstí žádné handrkování nebylo.“

Až na váš technický gól v závěru...

„Jo, ale to už bylo jedno. V pravidlech je to tak, že když se v posledních dvou minutách posune brána, rozhodčí to posoudí technickým gólem. Pak už je to na jejich posouzení, jestli v tom byl úmysl, nebo ne. Podle mě rozhodli správně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:18. Burian, 34:31. Ondrušek, 51:26. Škůrek, 58:17. Irgl Hosté: 02:12. Perret, 16:50. Perret Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Švrček, J. Galvas, Ondrušek (C), Dujsík, Jaroměřský, Staněk – V. Tomeček, J. Knotek (A), Laš – Irgl, Kolouch, Burian – J. Káňa, Nahodil, Strapáč – Skladaný, Ostřížek, Holec. Hosté: Klouček (Kacetl) – Wishart, Cardwell, Hrabal, Holland, Čáslava, Miromanov – Rolinek (C), Bubela, Vondráček – Kusý, Marosz, Treille (A) – Perret, Poulíček, P. Sýkora (A) – Voženílek, Dušek, M. Kratochvíl. Rozhodčí Lacina, Šír – Bryška, Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc (kapacita: 5500 míst)