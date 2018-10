Jágr trénoval v Třinci s dětmi: Jejich radost nakazila i mě. Kdy začne hrát?

Trénink s dětmi si Jágr užil. Nejdřív byl na ledě s druhou třídou, povzbuzoval děti při cvičeních, ukazoval, jak je provést. Pak se zapojil do dovednostního tréninku třineckého dorostu. A když vymetl růžek branky, v hale to jen zahučelo. Na trénink se přišlo podívat několik stovek fanoušků.

„Je pro mě radost nastupovat, nebo si zatrénovat s mladými hráči,“ líčil Jágr. „Vidět jejich radost, jejich chuť do hokeje. U mě už se tak často nevidí, i když hokej miluju. Stáří vás negativně osloví, ne každé ráno je posvícení a radost vstát. Těch dní, kdy jste čerstvý a máte strašně moc energie, je minimum.“

Jágr věří, že trénink pozitivně nabil i děti. „Je radost se dívat na děti, jak se těší na každý trénink a mají z něj upřímnou radost. To nakazí každého, i mně. Byl jsem rád, že jsem si mohl zatrénovat. A doufám, že i jim to pomůže k nějaké motivaci být lepším hokejistou To samé se snažíme dělat u nás na Kladně.“

Svůj návrat na led si netroufá odhadovat. Poslední regulérní zápas hrál Jágr v únoru proti Havířovu, kdy se zranil po srážce s Markem Sikorou. Pak už naskakoval jen symbolicky, aby měl potřebný počet startů pro účast v baráži. Nezahrál si ji. Neklaply ani střídavé straty za Oceláře.

Ty jsou ve hře i pro letošní sezonu. Nicméně platí, že se Jágr musí cítit stoprocentně v pořádku. „Nezacházel bych moc do detailů, bude záležet na tom, jak budu cítit,“ reagoval. „Další důležitá věc je, jak na tom budu hokejově. To je důležité pro mě, i pro Třinec. Nerad bych šel hrát za tým, kde bych měl pomoct a nebyl bych přínosem. Nebo bych nebyl oporou pro mužstvo. To by nebylo dobré pro mě, ani pro Třinec. Na tuto otázku bychom si měli dát čas.“

