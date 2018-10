Já a repre? Stačí, že je tam Hrubec, smál se po skvělém výkonu Krajíček

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Třinec 3:6. Oceláři si se soupeřem hravě poradili VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:22. J. Knotek, 27:00. Irgl, 51:21. Škůrek Hosté: 05:12. Svačina, 09:20. Gernát, 12:42. Krajíček, 21:19. Cienciala, 25:17. Roberts Bukarts, 33:55. Werek Sestavy Domácí: Konrád (13. Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Jaroměřský, Škůrek, Švrček, Staněk, Dujsík – Irgl, Kolouch, Burian – Jergl, J. Knotek, Holec – Ostřížek, Nahodil, Strapáč – Skladaný, Mráz, Laš. Hosté: Hrubec (Kváča) – Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Adámek – Martin Růžička, Marcinko, Roberts Bukarts – Svačina, Polanský, Adamský – Hrňa, Werek, Dravecký – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Bryška, Hlavatý, Stadion Zimní stadion Olomouc

Čím to, že to ze strany Třince tentokrát byla tak jednoznační záležitost?

„Chtěli jsme na ně vlítnout, protože jsme věděli, že prohráli dva nebo tři zápasy podobným výsledkem. Naštěstí nám to tam napadalo hned na začátku.“

Byla vaše první třetina tou nejlepší v ročníku?

„Určitě. Vždycky se bavíme o tom, že je potřeba dobrý start, protože soupeře to pak nalomí. Když se chytnete, hodně vám to pak pomůže do dalšího průběhu.“

Překvapilo vás, kolik vám Olomoučtí dali prostoru?

„Spíš si myslím, že jsme si ty jejich chyby vynutili. Chtěli jsme hned na začátku dát gól, bylo to z nás cítit. Když se pak soupeř dostal pod tlak, je jasné, že z toho pramenily chyby. My jsme se jich naopak dopouštěli v posledních patnácti minutách zápasu.“

Jinak však musíte mít ze svého týmu dobrý pocit, že?

„Věřím tomu, že jsme to konečně zlomili. Na začátku jsme se potýkali se zraněními, chyběl nám třeba Martin Růžička nebo Vláďa Roth, takže teď je super, že jsou zpátky. Začíná to šlapat, navíc nám chytá výborně gólman.“

I vy máte vynikající formu. Nehledal jste své jméno na dnešní reprezentační nominaci kouče Miloše Říhy?

„Ne, já už jsem to ukončil před rokem, když jsem to říkal některým novinářům. Oficiálně to určitě dělat nebudu, je to za mnou, šanci musí dostat mladší.“ (usmívá se)

Ale tři kanadské body potěší, ne?

„Vždycky se snažím pomoct týmu. Ať už je to bodově nebo dobrou obrannou hrou, od které tam hlavně jsem. To, co je dopředu navíc, je plus.“

Čtrnáct zápasů, čtrnáct bodů, to je hodně velké plus...

„Jasně, ale musím poděkovat klukům, protože bych ty body neměl, kdybych vedle sebe neměl šikovné hráče. Kolikrát potřebujete i štěstí, to vám potvrdí každý hráč.“

Takže cílem je udržet v nároďáku aspoň brankáře Šimona Hrubce?

„Jo, je to tak! Šimon už tam je, takže jen tak dál.“ (směje se)

