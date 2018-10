Druhá nula v řadě! Novotný táhne Vary: Všichni se teď bavíme hokejem

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:1. Energie vyhrála pošesté v řadě VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 37:26. Plutnar Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Kotvan, Bernad, Hanzlík (A), Dlapa, Němeček, Pláněk, T. Voráček – Šťastný, Klepiš (A), Skalický – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Orsava – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, L. Vágner, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Svoboda, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Máte nějaký klíč na branku?

(směje se) „Nevím. Hlavně musím poděkovat klukům, protože všichni děláme, co máme, co nám trenér řekne. A z toho pak pramení to, že vyhráváme.“

Z tribuny to působí, že tým působí hodně disciplinovaně. Pomáhá to i vám?

„Přesně. Všichni stojí tam, kde mají. Řekl bych, že teď máme trošku i štěstí, že se to odráží k nám a od branky. Musíme pokračovat, aby nám to štěstí neuteklo.“

Vyhráli jste pošesté v řadě. O takové sérii jste před sezonou asi ani nesnili…

(usměje se) „Všichni říkali, že to tady ve Varech snad ještě nikdy nezažili. Sezony předtím nebyly úplně ideální. Musíme si toho vážit, makat dál. Víme, že určitě nějaká porážka přijde, ale musíme makat a body pak budou.“

Už jste se vyhoupli i do desítky. Pomůže to sebevědomí?

„Máme za sebou teprve první čtvrtinu, teď je druhá. Bodů tam je ještě hrozně moc. Když ale budeme bodovat, tak třeba v těchhle patrech budeme a vyhneme se baráži. Musíme jet hlavně furt stejně a nepolevit.“

Jak moc je na týmu cítit, že se oproti minulé sezoně příliš neobměnil?

„Už když jsem sem loni přišel, tak tým byl stejnej. Je dobře, že to klub tak nějak udržel, doplnil to pár hráči. Kluci jenom vyspívají, předtím hráli jenom třetí, čtvrtou lajnu a po prvních ligách. Teďka dorostli a doufám, že z nich budou takhle dobří hráči jako doteď a budeme všichni šlapat.“

Vychytal jste devátou nulu v extraligové kariéře, z toho čtvrtou proti Boleslavi. Máte na ni nějaký recept?

„Nevím, na statistiky moc nekoukám. Jdu zápas od zápasu. Vím, že minulá nula byla taky proti Boleslavi a že o tom byl i nějaký článek. Asi mi to sedí, ale nevím proč, nemám k tomu žádné vysvětlení. Jsem ale rád, že aspoň někdy nuly dělám.“

Nelezou vám už trochu do peněz?

(směje se) „Ne. Rád do kasy přispěju, protože jsme tým a všichni si pak užijeme nějakou večeři nebo svačinu. Já to do kasy rád dám. Když budeme takhle hrát a vyhrávat, tak klidně přispěju i víc.“

Jak se vám proti Mladé Boleslavi chytalo?

„Bylo to takový utahaný utkání. Jak jdou teď rychle za sebou, tak všem ubývají síly. Zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli, 1:0 je nádherný, co víc dodat. Musím poděkovat klukům, protože jsme to odmakali úplně všichni.“

Vítězná série se nesla spíše ve střeleckém duchu, dávaly jste hodně gólů. V Mladé Boleslavi to ale byla spíše fotbalová výhra…

„Bylo to poprvý, kdy jsme bránili výsledek 1:0, dlouho jsme takový výsledek neměli. Takže to bylo určitě těžký, aspoň jsme si to vyzkoušeli. Když nám to tam předtím napadalo, tak se hraje líp, ale určitě je to pro nás dobrá zkušenost. Musíme pořád makat dál, na tréninku, abysme měli výsledky dál.“

Bylo hodně znát, že se potkaly dva snad nejvíce bruslící týmy v extralize?

„Jak už jsem říkal, přišlo mi, že to bylo hrozně utahaný. Když jsme hráli třeba s Plzní, tak to bylo nahoru dolů. Zápasy šly rychle za sebou a síly ubývají. Všichni čekáme, až bude pauza, trošku otrkneme a potrénujeme. Bylo to takový pomalejší, ale věděli jsme, že oni hodně bruslí a dobře jsme se na to připravili.“

Boleslav doma často soupeře drtí střelami, proti vám to tak nebylo. Čím to? Dobrá obrana?

„Každý má své místo, kde má být a tím pádem střely nejsou. Každá střela je ale nebezpečná. Jsem rád, že těch střel bylo míň a že jsme nedostali žádný gól.“

Jaká je v kabině teď nálada?

„Musím říct, že byla dobrá, i když jsme prohrávali. Když jsem byl třeba ve Spartě, tak tam hned všichni byli nervózní a tak. Tady to bylo takový vlažnější, samozřejmě nepříjemný že jsme prohrávali, ale věřili jsme, že to přijde. Teď si všichni užíváme, že vyhráváme, ale musíme furt koukat, abysme zase neudělali nějakou špatnou sérii. Vážíme si toho a musíme makat dál, aby ta série zase nebyla a sbírali jsme body.“

Takže vám vyhovuje menší tlak oproti Spartě?

„Určitě. Nikdo nehraje úplně dobře pod tlakem. Parta je dobrá, všichni se teď bavíme hokejem. Užíváme si toho a ceníme si, že jsme vyhráli.“

V Boleslavi jste začali sérii čtyř venkovních zápasů, ty se vám v úvodu sezony nedařily, teď jste ale vyhráli podruhé v řadě. Půjde to tak dál?

„Dlouho jsme čekali na zápas venku, abysme vyhráli. První vítězství bylo v Pardubicích, teď se to podařilo podruhý. Když budeme takhle makat dál, tak věřím, že budeme dělat body i venku. Musíme do toho ale jít s pokorou a furt tomu věřit.“

