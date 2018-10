SESTŘIHY: Energie vyhrála pošesté v řadě! Kubiš hattrickem srazil Litvínov

SESTŘIH: Zlín - Litvínov 5:2. Kubiš se blýskl hattrickem a zařídil výhru 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:30. Kubiš, 21:54. J. Ondráček, 26:26. Nosek, 39:14. Kubiš, 53:16. Kubiš Hosté: 25:50. Trávníček, 38:37. Petružálek Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Řezníček, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – E. Kulda, Fryšara, Okál – Poletín, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Janus (41. Hanuljak) – Baránek, Sörvik, Suchánek, Romančík, Ščotka (A), Strejček, Březák – M. Hanzl, J. Mikúš, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Trávníček (C), Gerhát, Jurčík – Matoušek, Řehoř, Jícha. Rozhodčí Robin Šír, Jan Hribik – Radek Špringl, Rudolf Tošenovjan Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 3291 diváků

Kometa vybrakovala Plzeň

Hokejisté Brna zvítězili v 15. kole extraligy na ledě Plzně 4:2 a připsali si třetí výhru za sebou. Branky padaly především v rušné úvodní dvacetiminutovce, během níž sice domácí pracně smazali dvougólové manko, ale nakonec vítěznou trefu zaznamenal 28 vteřin před první sirénou Lukáš Kašpar, jenž navíc potvrdil šesté vítězství Komety z posledních osmi zápasů trefou do prázdné branky. Západočeši naopak nebodovali již potřetí v řadě.

Plzeňští trenéři po dvou porážkách pozměnili složení útočných formací a Indiáni důrazným napadáním dostávali hosty pod tlak. V osmé minutě po zaváhání v rozehrávce Komety ale Stach zblízka vypálil jen do levé tyče. O chvíli později stejnou část brankové konstrukce trefil i Jakub Kindl ranou od modré čáry. Brňané se směrem dopředu připomněli až během druhé přesilovky a krátce po jejím skončení ve 12. minutě skóroval dorážkou vlastní střely Čermák.

O 43 vteřin později navíc zkušený Kratěna rychlý brejk Komety zastavil pouze za cenu faulu a z následného trestného střílení zvýšil Zaťovič na 0:2. Náskok však hosté neudrželi ani minutu, když Čerešňákovo nahození propadlo díky cloně hráčů před Vejmelkovou brankou až do sítě. Hosté mohli záhy odpovědět, gólman Milčakov však dokázal zastavit Zaťovičovu dorážku.

Probuzení domácí pokračovali v náporu a 49 vteřin před první sirénou po přihrávce Straky od zadního mantinelu zblízka srovnal na 2:2 Stach. Nerozhodný stav ale vydržel pouhých 22 sekund - po přesné asistenci Ondřeje Němce do jízdy zakončil z levého kruhu precizně Kašpar.

Na začátku prostřední části po kombinaci s Hruškou Mikuš v dobré pozici zamířil mimo branku, kterou už po přestávce hájil Frodl. Hráči Komety se snažili především nechybovat v defenzivě. Indiáni sice zjednodušili hru, ale srážely je kombinační nepřesnosti. Kracík v polovině utkání přečíslení dvou na jednoho pokazil slabou střelou. Další šanci si Západočeši přes důraznou obranu Komety připravili až před druhou sirénou, kdy Stach rychlým objetím branky Vejmelku nepřekvapil.

Herní obraz se nezměnil ani v závěrečné dvacetiminutovce, kdy se nervózní domácí pokoušeli vyrovnat a hosté poctivě bránili. Během početní výhody Komety Frodl stačil vyrazit nebezpečný pokus Kašpara. Na druhé straně v 50. minutě po střele nekrytého Eberleho potřetí v zápase levá tyč zachránila Vejmelku a neujala se Kracíkova teč. Plzeňští ještě sevřeli Kometu v téměř dvouminutové power play, nakonec však jen inkasovali do prázdné branky z Kašparovy hole.

SESTŘIH: Plzeň - Brno 2:4 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:25. Čerešňák, 19:11. Stach Hosté: 11:57. L. Čermák, 12:40. Zaťovič, 19:32. Kašpar, 59:40. Kašpar Sestavy Domácí: Miltchakov (A) (21. Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Allen, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Eberle, Kracík, Gulaš (C) – Stach, Nedorost, Straka – Indrák (A), Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kodýtek, V. Němec. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Kučeřík – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), L. Horký – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, R. Zohorna, Köhler. Rozhodčí Hodek, Klouček – Lhotský, Kika Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5015 diváků

SESTŘIH: Chomutov - Hradec Králové 3:4. Hosté si vzít výhru nenechali, rozhodl Cingel 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:19. Valach, 28:22. Knot, 37:35. Koblasa Hosté: 10:41. Vincour, 18:51. Zámorský, 55:39. F. Pavlík, 60:56. Cingel Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Stezka) – Mrázek, Jank, Knot, Dietz, Štich, Valach, Buchtela – Duda, V. Růžička, Tomica – J. Havel, Klhůfek, Sklenář – J. Stránský, Vantuch, Marjamäki – Chlouba, Huml, Koblasa. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandić, Piché – Vincour, Bičevskis, Rákos – Paulovič, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Dragoun, M. Chalupa – Karabáček, Kukumberg, Bezúch. Rozhodčí Petružálek, Pražák – Frodl, Komárek Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 3 342 diváků

Chomutov - Hradec Králové: Prodloužení rozhodl Cingel po přihrávce Pavlíka, 3:4 720p 360p REKLAMA

Chomutov - Hradec Králové: Filip Pavlík využil přesilovku a srovnal na 3:3 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary vyhrály pošesté v řadě, stačil jeden gól

Karlovy Vary vyhrály v 15. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:0 a po šestém plném bodovém zisku v řadě se posunuly na 10. místo tabulky. Rozhodující branku vstřelil v přesilové hře pět na tři obránce Michal Plutnar. Brankář Filip Novotný udržel potřetí v sezoně čisté konto, neinkasoval ani ve druhém zápase proti Mladé Boleslavi.

Západočeši, posíleni sérií úspěchů, začali v Mladé Boleslavi aktivně a nedovolili domácím vytvořit si větší tlak. Výraznější šance si však nevypracovali ani sami. Brankáři Krošelj a Novotný tak bez větších problémů drželi čisté konto.

Do první velké šance se dostal ve 14. minutě osamocený Skalický, byl však moc blízko před Novotným a nedokázal ideálně zakončit. V závěru první třetiny nedokázal otevřít skóre ani Látal. V polovině utkání se do samostatného nájezdu dostal Procházka, ani on však karlovarského brankáře nepřekonal.

Oba týmy měly šance skórovat v přesilových hrách, bezbrankový stav však změnila až přesilovka pět na tři Energie, ve které se přesně k tyči trefil obránce Plutnar.

Středočeši se tlačili za vyrovnáním, ale Novotný potvrzoval momentální skvělou formu. Druhý uklidňující gól mohli hosté přidat v polovině třetí třetiny při Bernadově vyloučení, faul boleslavského obránce ale nepotrestali. Mrzet je to ale nemuselo, neboť těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play domácích. Mladoboleslavští doma prohráli čtvrté ze sedmi utkání v sezoně a jsou nadále předposlední.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Karlovy Vary 0:1. Energie vyhrála pošesté v řadě 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 37:26. Plutnar Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Kotvan, Bernad, Hanzlík (A), Dlapa, Němeček, Pláněk, T. Voráček – Šťastný, Klepiš (A), Skalický – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Látal, P. Musil, Orsava – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, L. Vágner, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Svoboda, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Hosté jdou do vedení! Puk k levé tyči natlačil Plutnar, 0:1 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Procházka v úniku sice nepřekonal Novotného 720p 360p REKLAMA

Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Obrovská šance domácích! Skalický ji však nevyužil naplno 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:22. J. Knotek, 27:00. Irgl, 51:21. Škůrek Hosté: 05:12. Svačina, 09:20. Gernát, 12:42. Krajíček, 21:19. Cienciala, 25:17. Roberts Bukarts, 33:55. Werek Sestavy Domácí: Konrád (13. Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Jaroměřský, Škůrek, Švrček, Staněk, Dujsík – Irgl, Kolouch, Burian – Jergl, J. Knotek, Holec – Ostřížek, Nahodil, Strapáč – Skladaný, Mráz, Laš. Hosté: Hrubec (Kváča) – Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Adámek – Martin Růžička, Marcinko, Roberts Bukarts – Svačina, Polanský, Adamský – Hrňa, Werek, Dravecký – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Bryška, Hlavatý, Stadion Zimní stadion Olomouc

Olomouc - Třinec: Oceláři kohouty nešetří! Šestou trefu si připisuje Werek, 2:6 720p 360p REKLAMA

Olomouc - Třinec: Domácí opět snižují. Zbyněk Irgl si najel, vystřelil a dal gól na 2:5 720p 360p REKLAMA