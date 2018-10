Plzeň prohrála potřetí za sebou. Není důvod k panice, míní Jakub Kindl

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Plzeň - Brno 2:4. Indiánům se nedaří, prohráli potřetí v řadě VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak taková porážka naštve?

„Lehká frustrace tam je. Ale štěstí nemáme na své straně, dali jsme tři tyčky... u čtvrtého gólu se zapletl do hry rozhodčí. To se může stát, je to v zápalu boje, ale to je to štěstí... A nám to teď nelepí.“

Znepokojuje vás to, nebo zatím zůstáváte v klidu?

„Ty zápasy nejsou takové, že bychom je prohrávali způsobem, že na to nemáme. Rozhodují detaily, utkání jsou vyrovnaná. Není důvod k panice. Bohužel nám schází to štěstí.“

Nejsou těsné porážky horší, než kdybyste utrpěli debakl?

„Rozhodují detaily, maličkosti. Párkrát odskočí puk, ale nemá cenu se v tom hrabat, protože jsme to odehráli slušně. Sezona je dlouhá.“

Trenéři překopali útoky, jak se změny projevily?

„Hráči nemají problém s tím, že někdo hraje v první lajně nebo ve třetí. Trenéři se nebojí postavit kohokoliv kamkoli. Měl to být nový impuls, způsob, jak něco změnit a jít štěstí naproti.“

Blíží se taky play off Ligy mistrů proti Bolzanu. Může vám CHL pomoct stejně jako na začátku sezony?

„To je docela daleko... hrajeme zase až v neděli, máme čtyři dny před sebou. Zapracujeme, můžeme střílet puky od rána do večera. Nemá cenu koukat teď na Bolzano, předtím nás ještě čekají Vítkovice.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:25. Čerešňák, 19:11. Stach Hosté: 11:57. L. Čermák, 12:40. Zaťovič, 19:32. Kašpar, 59:40. Kašpar Sestavy Domácí: Miltchakov (A) (21. Frodl) – J. Kindl (A), Jones, Allen, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Pulpán – Eberle, Kracík, Gulaš (C) – Stach, Nedorost, Straka – Indrák (A), Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kodýtek, V. Němec. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Mikuš, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Kučeřík – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), L. Horký – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, R. Zohorna, Köhler. Rozhodčí Hodek, Klouček – Lhotský, Kika Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5015 diváků