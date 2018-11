Čihák o radách šéfa Straky i práci v Plzni: Jsem náročný a kluci to vědí

Je úleva, že skoro měsíční čekání na výhru je pryč?

„Bodově? Stoprocentně. Kluci si v kabině zařvali, je to výhra. Prohrávali jsme v zápase, pak i v nájezdech a nakonec jsme utkání zvládli a pro ně to je vzpruha. Faktem ale taky je, že v první třetině jsme měli velký tlak, tam jsme měli všechno rozhodnout. Kdybychom byli v lepším shapu (formě), myslím, že bychom se utrhli a rozhodli dřív. Hokej takový ale je, každé mužstvo si podobnými situacemi prochází, teď v ní jsme my. Jsem moc rád, že máme dva body. Zastavili jsme porážky, to je pro nás teď strašně důležité.“

Přitom se nedá říct, že by si Plzeň měla zoufat na mizernou hru. V poli to bylo z vaší strany solidní i při těch předchozích nezdarech. Bylo těžké při reprezentační pauze pracovat v režimu, že tým nevykolejil, ale nevyhrává?

„Hráči o sobě čtou, že jsou lepší, každý to o nich říká, soupeře přestřílíte 40:20. Ano, hůř se jim vykládá, co je špatně. Řeknu to ale upřímně, vzali jsme je u držky. Chyby tam byly, my je viděli. Z přemíry snahy jsme trochu vypadávali ze systému hlavně v útočném pásmu. Byli jsme hodně po obvodu, dost akcí přehrávali, netlačili se do branky. Snažili jsme se tak hru co nejvíc zjednodušit a dostat to hráčům do hlav.“

Jak například?

„Třeba jsme na tohle téma udělali speciální video i tréninky. V Pardubicích jsem byl strašně rád za náš první gól, Míra Preisinger byl brankáři na masce, dorazil tam puk. Tyhle góly teď musíme dávat.“

Ne jenom ty hezké po ťukesu do prázdné?

„Ano, potřebujeme hezké, nehezké góly. Když se díváte na NHL, padají tam často, buď to před sebou bek prostřelí, nebo puk někdo dorazí. Tyhle věci nám chyběly a teď se můžeme od zápasu v Pardubicích odpíchnout, klukům na videu ukázat, že to funguje. Věřím, že nám všechno zabere.“

Bral jste i jako svoji osobní misi porážky utnout?

„Stoprocentně, mám za výsledky zodpovědnost. Všechno jde za mnou a jsem si toho plně vědom. Týmu ale stoprocentně věřím, už od května pracuje perfektně. Vyšla nám příprava, těžký vstup do ligy, Liga mistrů... Jsem rád, že kluci odehráli zápas v Pardubicích tímhle stylem a vyloženě jsme tam ubojovali dva body.“

Během reprezentační pauzy vás při trénincích doplnil párkrát i majitel Martin Straka. Řešilo se, že by vyrazil na lavičku i při zápase?

„Ne, Marťas se přišel podívat na trénink, má na to právo. Jinak ale dává důvěru nám. Snaží se nám říct občas svůj pohled, radu, jak vidí věci on. Ale hned vždycky říká, že je to na nás. Je absolutní profesionál, nesnaží se na nás tlačit nějak extrémně. Ví, jak pracujeme. Všichni v týmu děláme maximum. Na trénink přišel kluky pochválit i pojebat, takže úplně normální věc.“

Zažil jste při čtyřech porážkách první těžkou chvíli v Plzni?

„Tak to chodí. Vloni třeba sezona byla perfektní, musíme si při přiznat, že nám chybí Mertlík s Kubaldou (Mertl s Kubalíkem), kteří nás na začátku minulého ročníku nastartovali. Někteří hráči jsou za svými očekávanými střeleckými výkony. Zase je ale pravda, že se chytli jiní... Abych řekl ale pravdu, nepřipouštím si nějaké problémy. Dělám svoji práci, týmu maximálně věřím. Navíc vidím to, že nás nikdo nepřehrál.“

To je váš osobní důkaz, že mužstvo je připravené dobře?

„Ale taky se tím nechci chlácholit. Kdybychom pět, šest zápasů jasně prohráli a viděli, že na soupeře nemáme, někde by asi byla chyba. Zatím to ale bylo spíš jen střelecké trápení, které musíme protrhnout. Liga je tak vyrovnaná, že za měsíc může být všechno jinak a za dva zase. Týmy, které jsou teď nahoře, zajedou třeba do krize a naopak. Podívejte se třeba na Chomutov, načapal Spartu, dal jí v pátek 5:0. Napadalo mu to tam, soutěž taková je. Po každém kole se pořadí může měnit, bodové rozdíly jsou pořád minimální.“

Jde pak o to, věřit svému stylu práce, nepanikařit?

„Zaprvé nepanikařit, určitě. Zadruhé vycítit, že jakmile někdo bude určité věci flákat, nezblokuje střelu, nezabrzdí, zkrátka neudělá práci, kterou má, musíte ho hned upozornit. Vypérovat ho. Nesmí se vám stát, že se pak všechno přelije v něco, co nechcete. Musíte od všech pořád vidět práci.“

Být stále nároční, ať máte 8 výher v řadě, nebo čtyři porážky?

„Ano, náročnost je potřeba. Já náročný trenér jsem, kluci to o mně vědí, berou to. Jsou na sebe přísní taky, někdo víc, jiný méně. Dál taky potřebujete být ale i trpěliví, sezona je dlouhá. Jakmile přijde dobrá věc, neuspokojit se. Najednou je tady špatné období? Nezbláznit se. Jen vždycky musíte hledat cestu k tomu správnému rozhodnutí. Věřím třeba, že jsme to v Pardubicích odšpuntovali a doma v neděli předvedeme lepší výkon, napadá nám to do druhé branky a zápasy si rozhodneme sami.“