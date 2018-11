SESTŘIHY: Chomutov rozdrtil Spartu 5:0. Boleslav porazila Liberec 5:2

Kváča vychytal první výhru v extralize

Třinec začal na domácí poměry spíše opatrně až rozvážně. Po vlažné úvodní desetiminutovce se chopila iniciativy Kometa, která si aktivním napadáním na domácích vynutila několik chyb. Tu první ještě ve 13. minutě po střele Muellera zastavilo břevno, ale v 18. minutě už uhodilo. Tlak Komety zúročil tečovanou střelou pod horní tyčku a gólman Kváča v třinecké premiéře poprvé inkasoval.

Charakter zápasu ze startu druhé části úplně převrátila vyloučení. Domácí se po faulu Muellera usadili v útočném pásmu a Bukarts ve 22. minutě zužitkoval ideální Růžičkovu přihrávku. Vzápětí putoval na trestnou lavici Mallet a už po 33 vteřinách dal ve hře pět na čtyři vedoucí gól Růžička, který znovu ve spolupráci s Bukartsem pohotovou dorážkou z úhlu snadno trefil poodkrytou branku. Během 141 sekund Oceláři otočili skóre.

Třinec měl úvodní desetiminutovku druhé části pevně pod kontrolou a hosté se vinou vyloučení vůbec nedostali do hry. Po ráně Hrni je od třetího gólu ochránila tyč.

Pak ale přesilovky vrátily půdu pod nohy i Kometě. Ciencialův faul po parádní kombinaci v 31. minutě zblízka potrestal Kašpar a v podstatě z první lepší pasáže mistra ve druhé části vyrovnal. Při další přesile mohl Kašpar poslat Brno opět do vedení, ale také Kváčovi pomohla tyčka.

Třinec přiblížil k výhře ve 47. minutě Doudera, který si popojel na levý kruh a zápěstím překonal Vejmelku. Ale podobně pět minut před koncem znovu vyrovnal Holík, který z tandemu se Zaťovičem mířil přesně pod břevno.

Soupeři v závěru netaktizovali a šli za vítězstvím. Nerozhodl však domácí Werek ani Dočekal na protější straně. Utkání tak opět vyřešila početní výhoda - vyloučení Zaťoviče využil při hře čtyři na tři Hrňa.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych týmu poděkovat za výkon. V první třetině jsme hledali nohy, nemohli jsme to rozjet a tahali jsme za kratší konec. Ale dva rychlé góly z přesilovek ve druhé třetině nás nakoply. I Kometa ale dnes hrála přesilovky dobře a povedlo se jí srovnat. Pak jsme šli ještě jednou do vedení, ale mrzí nás lacině inkasovaná branka po naší ztrátě kotouče na modré čáře. To by se stávat nemělo. V prodloužení jsme to zlomili na naši stranu. Možná jsme brali dva body trochu šťastně, podržel nás i Petr Kváča."

Kamil Pokorný (Kometa): "Dovolím si tvrdit, že dvě třetiny při hře pět na pět jsme byli lepším celkem. Dostali jsme ale domácí do hry v úvodu druhé třetiny, kdy jsme jim nabídli tři přesilovky. Oni dvě proměnili a dostali se do zápasu. Nám se pak z přesilovky taky podařilo srovnat a v třetí třetině už to bylo vyrovnané. Domácí nám v úvodu dali gól, nám se povedlo srovnat, ale bohužel v prodloužení přišlo další vyloučení. A když Třinci nabídnete přesilovku čtyři na tři, je to složité bránit. Domácí tak získali bonusový bod."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:34. Roberts Bukarts, 23:55. Martin Růžička, 46:33. M. Doudera, 61:31. Hrňa Hosté: 17:03. Bartejs, 30:07. Kašpar, 54:02. P. Holík Sestavy Domácí: Kváča (Hrubec) – Krajíček (C), Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Adámek, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička (A) – Adamský (A), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Hosté: Vejmelka (Dostál) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Schaus, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák (C), Kusko – Dočekal, Hruška, Mallet – Plášek ml., R. Zohorna, L. Horký. Rozhodčí Hradil, Kika – Frodl, Komárek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 035 diváků

Piráti ztrestali Spartu v přesilovkách

Utkání začalo šancí Koblasy, který si ale z mezikruží na Machovského nepřišel. Hosté mohli odpovědět v přesilových hrách, na zámořskou posilu Severočechů však vyzrát nedokázali. V 18. minutě tak otevřel skóre domácí Stránský, jenž potrestal Sillovo vyloučení.

I podruhé se Chomutov prosadil v přesilové hře. Na trestné lavici seděl Beran a Machovského překonal povedenou střelou obránce Valach. Třetí branku domácích měl na hokejce Marjamäki, jenž ale brankářskou oporu Sparty tentokráte nepřelstil.

Pražané se poté poprvé v zápase ubránili v oslabení, ve 37. minutě ale dostali další trest a inkasovali potřetí. Stránského střelu tečoval Jank a domácí vedli 3:0.

Do závěrečné třetiny vstoupila Sparta v oslabení a v brance s Honzíkem, který dostal šanci místo Machovského. Dokázal zlikvidovat dvě příležitosti Knota, ale ve 44. minutě kapituloval i on, když jej překonal Svoboda. Na 5:0 zvýšil už za tři minuty po přečíslení dva na jednoho Havel.

Upravit prohru Sparty mohl Jarůšek, v přesilové hře však trefil jen tyč. Sparta se tak poprvé v sezoně střelecky neprosadila a připsala si druhou prohru v řadě. Naplno bodovat nedokázala čtyřikrát za sebou. V tabulce je ale i nadále druhá.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:29. J. Stránský, 24:18. Valach, 37:05. Jank, 44:31. T. Svoboda, 47:07. J. Havel Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Š. Lukeš) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Mrázek – Sklenář, V. Růžička, T. Svoboda – Tomica, Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Hosté: Machovský (41. Honzík) – Delisle, T. Voráček, Blain, Tomáš Dvořák, Gregorc, Košťálek, M. Jandus – Kudrna, P. Vrána, Buchtele – Forman, Pech, Kumstát – Jarůšek, Sill, Rousek – Beran, Smejkal, Pšenička. Rozhodčí Hribik, Bejček – Kis, Rampír Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 312 diváků

Karlovy Vary - Mountfield HK 3:2 SN

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:10. Lapšanský, 37:21. Lapšanský, . Skuhravý Hosté: 31:54. Smoleňák, 47:46. Smoleňák Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Plutnar, Šenkeřík, Kovačevič, Podlipnik, Sičák (A), Kozák, L. Vágner – T. Rachůnek, Gríger, Flek – T. Mikúš, R. Vlach, O. Beránek – Stloukal, Skuhravý (C), Gorčík – Lapšanský, Balán (A), Kohout. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Piché – Rákos (A), Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Lessio, Bičevskis, Paulovič – M. Chalupa, Dragoun, Vopelka. Rozhodčí Jeřábek, Petružálek – Malý, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3906 diváků

Gól navrátilce Filippiho k výhře nestačil

Úvodním tlakem se prezentovali hosté, ale v první velké šanci se ocitl domácí Knotek, který orazítkoval tyčku. Do vedení šli Bílí Tygři, když úvodní přesilovku zápasu zužitkoval po přihrávce Kvapila Hudáček. Liberci však vedení vydrželo jen necelou minutu.

Od betonu brankáře Schwarze se puk dostal k Najmanovi, který svou druhou extraligovou brankou v kariéře srovnal na 1:1. Za tři minuty našel Knotek bekhendem místo pod Schwarzovým betonem a za stavu 2:1 pro Boleslav šel do liberecké branky další gólman s mladoboleslavskou minulostí Will.

Toho na ledě přivítal Knotek forhendovou střelou z pravého kruhu a svým druhým gólem zvýšil na 3:1. Na prolomení střeleckého půstu si musel počkat až do třináctého zápasu a hned se trefil dvakrát.

Úvod druhé části patřil opět Bílým Tygrům, kteří dobrý nástup tentokrát dokázali vyjádřit i gólově. Lenc, jenž nastoupil na ledě svého mateřského klubu poprvé jako soupeř, našel na brankovišti volného Filippiho, který si osladil gólem návrat na extraligový led po angažmá v Chabarovsku.

Do třetí třetiny vstoupili lépe domácí. Skalický na levém kruhu našel přesně Klepiše, který se z tohoto prostoru příliš často nemýlí. Skóre uzavřel Skalický, jenž dorážkou vlastní střely zvýšil na 5:2 pro Boleslav.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:53. Najman, 08:56. T. Knotek, 11:19. T. Knotek, 42:52. Klepiš, 46:00. Skalický Hosté: 05:13. L. Hudáček, 23:43. Filippi Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Dlapa, Němeček, Pláněk, Bernad, Kurka, Hrdinka – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Pacovský, P. Musil, Látal – Šťastný, T. Knotek, Martin Procházka – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Schwarz (9. Will) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Stříteský, Ševc, Havlín – L. Hudáček, Redenbach, Valský – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Jeník, M. Zachar – Teplý. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Berani vynulovali Ostravany

V dresu domácích nastoupila nová posila z Liberce, útočník Lakatoš. Trenéři jej zařadili do elitní formace. Diváci viděl v první třetině jen dvě vážnější akce, se kterých ale vyšli vítězně brankáři. Květoně vychytal Sedláček, Poletína pak hostující Bartošák.

Prostřední dvacetiminutovka jednoznačně patřila domácím. Obrana Vítkovic často hrubě chybovala, čehož Zlínští využívali. Nejdříve se dostal do brejku Honejsek, místo kotouče ale skončil v síti on. Ve 23. minutě už ale Berani vedli. Rána kapitána Žižky od modré čáry skončila až za Bartošákem.

Za čtyři minuty bylo pro hosty ještě hůř. Do samostatného úniku se dostal Freibergs, jehož sice Bartošák vychytal, na dorážku Kuldy už byl ale krátký. A za další čtyři minuty se radovali Zlínští potřetí. Kubiš našel volného Ondráčka, který poslal kotouč nad rameno vítkovického gólmana. Hosté následně měli dvě velké šance dostat se zpět do hry, Sedláček ale předváděl skvělé zákroky.

Třetí třetina byla trochu divoká. Oba celky měly na svém kontě vyložené šance, skóre se ale neměnilo. Vítkovičtí marně dobývali Sedláčkovu branku, poslední možnosti se jim naskytly v závěrečné pětiminutovce. Nejprve mohli hrát po faulu Šlahaře přesilovku, hned za vteřinu ale putoval na trestnou lavici i Stránský. Hosté se nakonec jen přeci dočkali přesilovky čtyři proti třem trvající 70 vteřin, tu navíc ještě vylepšili o odvolání brankáře, ovšem čisté konto Sedláčkovi už nesebrali.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:26. Žižka, 26:33. E. Kulda, 30:56. J. Ondráček Hosté: Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Lakatoš, J. Ondráček – E. Kulda, Honejsek, Okál – Poletín, P. Sedláček, Šlahař – Václavek, Popelka, Š. Kratochvíl. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – D. Květoň, Pytlík, Baláž – Toman. Rozhodčí Šír, Harnebring – Ondráček, Hynek Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 4305 diváků

Olomouc - Litvínov 3:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:12. Ostřížek, 25:23. Dujsík, 30:00. J. Knotek Hosté: 56:10. Válek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, J. Galvas, Švrček, Škůrek, Jaroměřský, Dujsík, Staněk – Strapáč, Kolouch, Irgl – Ostřížek, J. Knotek, V. Tomeček – Burian, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný, Holec. Hosté: Janus (Hanuljak) – Ščotka, Porseland, Baránek, Hunkes, Suchánek, Romančík, L. Doudera – Válek, J. Mikúš, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl, Myšák – Trávníček, M. Hanzl, D. Tůma – Matoušek, Řehoř, Jurčík. Rozhodčí Pešina, Úlehla – Tošenovjan, Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc

Trápení Plzně ukončil nájezdník Němec

Až do deváté minuty se hrál opatrný hokej, ale gól Hollanda od modré čáry všechno změnil. Plzeňští při něm neúspěšně reklamovali postavení hráče v brankovišti, nicméně za necelou minutu dokázali srovnat, když se zblízka trefil dorážející Preisinger. Domácí Kusý následně označkoval jen břevno, a tak osamocený Allen otočil stav ve prospěch Škody.

Plzeň byla střelecky výrazně aktivnější, ale Dynamo dokázalo z minima šancí vytěžit vyrovnávací gól. V závěru první třetiny skončila ve Frodlově brance šikovná teč Poulíčka. To byla však na dlouhou dobu poslední gólová radost v hale. Ve druhé třetině ani jedna branka nepadla, i když šancí bylo k vidění dost.

Vedení mohl Pardubicím vrátit Treille, jenže ve stoprocentní šanci minul branku. Kacetla zaměstnala střela Stacha, kdy musel zasáhnout lapačkou. Domácí brankář měl o poznání více práce, ale Plzeň nedokázala svou převahu zúročit, přestože měla na rozdíl od soupeře k dispozici dvě přesilovky. S remízovým stavem nepohnul ani dorážející Kracík, který ztroskotal na Kacetlovi.

Ve třetí třetině se obě mužstva zaměřila hlavně na obranu a dlouho se hrálo bez větších příležitostí. Pardubice nezahrozily ani při své první přesilovce v utkání. Až po deseti minutách měl velkou šanci plzeňský Němec, ale chybu v pardubické obraně nepotrestal. Dynamo mohlo rozhodnout v závěru, ale Dušek svou šanci spálil a při následné přesilovce úřadoval Frodl. V oslabení provětral Kacetla také ujíždějící Straka.

Zápas za stavu 2:2 dospěl do prodloužení, do kterého si Pardubice přenesly 50 vteřin přesilovky čtyři na tři. Výhodu však nevyužily a stejnou možnost poté dostala i Plzeň. Hosté byli sice nebezpečnější, ale ani oni nájezdy neodvrátili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:04. Holland, 17:05. Poulíček Hosté: 09:02. Preisinger, 13:40. Allen, . V. Němec Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Cardwell, Wishart, Holland, Trončinský, Hrabal, Děrvuk, Čáslava – Skokan, Bubela, Treille – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Vondráček, Dušek, Perret – Mandát, Poulíček, Kusý. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Jones, J. Kindl, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Allen, Pulpán – Gulaš, Kracík, Straka – V. Němec, Nedorost, D. Kindl – Kratěna, Preisinger, Stach – Eberle, Kodýtek, Indrák. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 19 10 1 2 6 65:52 34 2. Sparta 20 8 4 1 7 58:53 33 3. Brno 18 8 3 2 5 47:42 32 4. Mountfield 19 8 3 2 6 48:44 32 5. Třinec 18 9 1 2 6 51:41 31 6. Vítkovice 18 9 1 2 6 42:41 31 7. Litvínov 20 9 2 0 9 47:48 31 8. Plzeň 17 6 3 3 5 49:38 27 9. K. Vary 19 8 1 1 9 56:50 27 10. Zlín 19 8 1 1 9 55:53 27 11. Olomouc 17 8 0 2 7 37:43 26 12. Ml. Boleslav 19 8 0 0 11 45:52 24 13. Pardubice 19 5 2 2 10 45:67 21 14. Chomutov 18 4 0 2 12 39:60 14