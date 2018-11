Frodl po čekání Plzně na úspěch: Není to bod navíc, tohle je hlavně výhra

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pardubice - Plzeň: O bodu navíc pro Plzeň rozhodl v samostatných nájezdech Vojtěch Němec, 2:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Nezačínal jste pochybovat, že sice tlačíte, jenže soupeř dává góly a všechno se zase zhroutí?

„Byl jsem docela v klidu, ani s jedním z těch dvou gólů jsem těžko mohl něco dělat. První byl, jaký byl, k němu se nemůžu v tuhle vyjadřovat (protihráč ho atakoval v brankovišti). Druhý padl po teči. Pak už to byl bojovný zápas a strašně důležité pro nás, že to dopadlo takhle. Po sérii čtyř porážek hrozně na psychiku pomůže, že teď přišla výhra.“

Sám jste měl v zápase dva momenty při rozehrávce, které brankářskou psychiku mohly hodit dolů. Jednou jste za brankou upadl, pak jste namazal soupeři. Jak těžko se takové momenty hází za hlavu?

„Zkoušel jsem, jestli je studený led, trochu jsem popojel po zadku... (usměje se) To byla taková úsměvná chvilka. Namazání už tedy tolik ne. Snažím se dost hrát holí, stalo se. Neměl jsem pro puk chodit a spíš ho nechat bekům. Naštěstí z toho ale nic nebylo, tak šlo rychle zapomenout.“

Při nájezdech jste inkasoval jenom jednou ze sedmi pokusů. Překvapil vás Denis Kusý kličkou do forhendu?

„Podle mě tohle udělat vůbec nechtěl, chtěl jít spíš do bekhendu zpátky, jenže mu to uteklo. Já tam pak jen ležel, byla už jen otázka, jestli to zvedne nad beton. Zvedl. Ale vyhráli jsme, nic to neřeší.“

Pardubickým nájezdovým specialistou je Rostislav Marosz. Vy jste mu ale sebral oba dva jeho pokusy. Měl jste ho načteného?

„Ten jeho druhý nájezd jsem přečetl. Ráno jsme se dívali na zakončení, víceméně jsem věděl, co kluci dělají. U Kusáka jsem právě čekal ten návrat do bekhendu při zabržděné kličce.“

Před pauzou jste v nájezdech prohráli s Vítkovicemi, teď jste tuhle disciplínu zvládli. Takže i lepší teoretická příprava?

„Hlavně jsem něco chytil. S Vítkovicemi jsem byl strašný, v Pardubicích jsem se snad vrátil zpátky do formy, myslím, že nájezdy mi docela jdou. Pomůže to i z toho pohledu, že až přijdou nájezdy příště, víme, že můžeme brát body.“

Ve výsledku jsou úspěšné nájezdy jenom bod navíc. Ale znamená pro Plzeň o hodně víc, protože je to konečně výhra?

„Přesně, není to bod navíc, ale výhra. To je strašně důležité, musí nás tenhle výsledek nakopnout do dalších zápasů. Ztratit tady zase nájezdy, sedíme skleslí v kabině... Ale teď bude nálada daleko lepší, v autobuse i před nedělním zápasem.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:04. Holland, 17:05. Poulíček Hosté: 09:02. Preisinger, 13:40. Allen, . V. Němec Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Cardwell, Wishart, Holland, Trončinský, Hrabal, Děrvuk, Čáslava – Skokan, Bubela, Treille – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Vondráček, Dušek, Perret – Mandát, Poulíček, Kusý. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Jones, J. Kindl, Čerešňák, Vráblík, L. Kaňák, Allen, Pulpán – Gulaš, Kracík, Straka – V. Němec, Nedorost, D. Kindl – Kratěna, Preisinger, Stach – Eberle, Kodýtek, Indrák. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA