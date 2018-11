Krošelj chce s Boleslaví titul. V mládí jsem byl jako Hašek, vzpomíná

V extralize není Gašper Krošelj ještě ani půl roku, přesto rozhovor chce vést v češtině. „Máme podobný jazyk, v kabině se to rychle naučíš, když mluvíš s ostatními kluky,“ vysvětluje. Mluví spíše slovensky, jelikož v juniorském věku působil dva roky v Topolčanech a Žilině. Jenže to už je víc než dvanáct let. „Rychle jsem si to oživil, to nikdy nezapomeneš,“ dodává na úvod jeden ze čtyř Slovinců, kteří aktuálně působí v extralize.

Do Mladé Boleslavi přišel až na konci června. Bruslařský klub jím lepil díru po zranění Jana Růžičky, který v přípravě na dlouhou dobu vypadl se zraněným kolenem. Krošeljovi to nevadilo, chtěl se ukázat. „Je to normální, každou sezonu se někdo zraní. Když už jsi v klubu, musíš si vybojovat místo.“

To také udělal. V létě podepsal dočasný kontrakt do konce listopadu, výbornými výkony si však rychle řekl o jeho prodloužení do konce sezony. Stal se jasnou jedničkou, společně s Jakubem Klepišem je největším tahounem týmu a ve všech hlavních brankářských statistikách se pohybuje v elitní desítce soutěže.

„Jsem hodně spokojený. Makal jsem kvůli prodloužení smlouvy, chtěl jsem se ukázat generálnímu manažerovi a ostatním lidem. S klukama v kabině si rozumíme, máme super fanoušky. Líbí se mi tady a jsem šťastný, že zůstanu do konce sezony,“ neskrývá Krošelj nadšení. Spokojený může být i s vytížením, tým na něm stojí.

Kolaps na Spartě

Bruslařům se start do sezony nevydařil, podle nové akvizice za tím mohlo být i uspokojení z přípravy. „Měli jsme tam dobré zápasy, skoro všechno vyhráli. Možná jsme se tehdy cítili až příliš dobře a málo se uklidnili. Sezona potom začala tak, jak začala. Dali jsme si do hlav, že musíme začít ještě jednou od začátku. Něco umíme, máme dobré hráče. Přeskočili jsme to, teď nám to jde. Máme nové trenéry, novou taktiku, takže se budeme ještě zlepšovat,“ věří Krošelj.

V extralize má zatím solidní čísla, v devatenácti zápasech vychytal deset výher, k tomu i dvě čistá konta. Tým v několika zápasech výrazně podržel, umí vytáhnout super zákrok. Také se mu ale před dvěma týdny nepovedlo utkání na Spartě, kde dostal několik zvláštních gólů a pak sám vystřídal. „Už před zápasem jsem byl trochu nemocný, ale musel jsem jít chytat, protože jsme měli jen mladého druhého brankáře (Dominika Groha). Vydržel jsem tolik, kolik jsem vydržel. Hlavou jsem nebyl stoprocentně v zápase. Potom jsem se pozvracel, to se mi ještě nestalo. Ale skončilo to dobře,“ připomněl výhru Boleslavi 5:3.

Před příchodem do BK nikoho z kabiny neznal, informací měl ale dostatek od spoluhráčů ze slovinské reprezentace. „Všichni říkali, že je to dobrá liga, slyšel jsem jen dobré věci. Přál jsem si tady hrát,“ říká.

Nejvíc těžil z poznatků od Mitji Robara, který v Boleslavi dvě sezony úspěšně působil. I když ještě stále hraje, Krošeljovi dělá pomocného agenta, pomáhal mu s vyřízením smlouvy. „Zná to tady, rozuměl si s generálním manažerem a tak. Děkuju mu, že o mně říkal dobré věci. Takhle to v hokeji chodí, musíš poznat někoho takového. Boleslav je mužstvo, kam se dostanou jen dobří hráči, ne jen jméno nebo statistika,“ zmiňuje Krošelj.

V Boleslavi se mu líbí. „Je to malé město, všechno je blízko, není tu velký provoz. Je to třicet minut do Prahy, takže super.“ Co dělá ve volném čase? „Jsou tady restaurace, chodím do kina. Okolí je tady pěkné, kousek je Máchovo jezero, pěkné kostely a hrady, všechno se najde. Ale teď, když jsou třeba dva zápasy za sebou, tak si maximálně zajdu někam na kávu a jinak doma odpočívám,“ přibližuje svůj denní režim.

Byl jsem jako Hašek!

Krošelj chytal už odmala. „Začal jsem, když mi bylo pět nebo šest let. Můj bratranec hrál hokej, tak jsem začal taky. Když jsem byl ještě malý, tak jsem chtěl pořád něco chytat. Táta mi doma házel míčky, střílel na mě na dveře. Byl jsem jako Hašek,“ vzpomíná s úsměvem na začátky ve Slovinsku.

Když ale vyrostl, za kariérou musel do jiných částí Evropy. „Doma máme amatérskou ligu, takže všichni hráči z reprezentace musíme hrát někde venku. Kdybych hrál doma, hrál bych zadarmo. Jen dva slovinské kluby hrají druhou rakouskou ligu,“ připomíná.

Při povídání bylo znát, že se moc rád baví o své vlasti, že je hrdým Slovincem. A jedním z mála, který umí chytat puk. „Máme asi dvacet až třicet dospělých brankářů, ale stále víc mladých,“ uvádí. Sám se snaží řemeslo držet, už léta pořádá brankářskou školu. „Z celé Evropy přijedou do Slovinska malí brankáři a učíme je to.“

Krošelj v extralize: Zápasy: 19 Výhry: 10 Prohry: 9 Úspěšnost zákroků: 91,85 % Průměr: 2,16 Čistá konta: 2

Na co má výborné vzpomínky, jsou letošní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. Slovinci s Krošeljem v brance dokázali ve skupině porazit kromě Slovenska i USA. „To bylo super, byla to historická výhra. Byl jsem tak šťastný,“ vzpomíná na největší výhru v kariéře. Odchovanec Slavije Lublaň měl v turnaji vynikající čísla, ve třech zápasech inkasoval jen šest gólů a úspěšnost zákroků vyšponoval přes 93 procent. „Nebyli tam hráči z NHL, což bylo pro nás lepší, že jsme mohli hrát normálně,“ podotýká.

Se zkušenostmi z osmi různých evropských soutěží teď Krošelj může porovnávat, jak si na tom stojí extraliga. „Každá soutěž, kde jsem hrál, má něco do sebe. Všechny zkušenosti jsem spojil a výsledek můžu ukazovat tady,“ říká. „Extraliga se mi líbí, je velmi zajímavá, hrají tu dobří a zkušení hráči i z NHL, je rychlá, takticky je na tom dobře. Hráči dobře střílejí, musíš si dávat pozor. Někdy máš možná jenom dvacet střel, ale všechny jsou nebezpečné. Můžeš dostat klidně deset gólů, pokud jsi nepřipravený,“ upozorňuje.

Krošelj ani nevěděl, že za BK ještě nedávno chytal David Rittich, současná česká jednička v NHL. „On chytal tu? Já myslel, že jen v Jihlavě,“ vypadal překvapeně. „Jen to ukazuje, jak je to skvělá liga. Můžeš tady chytat sezonu nebo dvě a jdeš do KHL nebo NHL, takže super. Jsem rád, že tu přede mnou chytali takoví brankáři. Hovoří to i o tom, že je to velký klub.“

Kam by to s Boleslaví chtěl až dotáhnout? „Chceme se dostat do play off a vyhrát českou extraligu. Máme v hlavě vidinu poháru!“ uzavírá troufale.

