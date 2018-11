Klepiš zařídil obrat. Hattrick? Ten chci dát v každém zápase, smál se

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:57. Klepiš, 29:12. Klepiš, 46:50. Vondrka Hosté: 01:07. Sklenář Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Němeček, Bernad, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Orsava, P. Musil, Látal – Pacovský, T. Knotek, Šťastný – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, Dietz, Knot, Štich, Valach, Trefný – Sklenář, V. Růžička (A), T. Svoboda – Tomica (C), Klhůfek, Duda – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – Koblasa, Hanták, J. Havel. Rozhodčí Šír, Horák – Gebauer, Lederer Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2769 diváků

Jak se utkání vyvíjelo z vašeho pohledu?

„Určitě jsme rádi, že jsme vyhráli, body jsou pro nás důležité. První třetina ale z našeho pohledu nebyla dobrá, Chomutov měl větší nasazení, víc bojovali, měli více ze hry. Druhou a třetí třetinu jsme už přidali a vyhráli jsme 3:1.“

Řekli jste si v kabině něco o první přestávce?

„Jasně, že řekli. Z naší strany to nebylo vůbec optimální, trenéři si k tomu řekli svoje. Druhou třetinu jsme k tomu přistoupili úplně jinak.“

Obrat jste dvěma góly během dvou minut a 15 vteřin zařídil vy.

„Hlavně to je o spolupráci s ostatními hráči. Kdyby tam byli kluci, kteří by nešli do brány, nedělali by tlak, tak bych gól nedal. Třeba v přesilovce pět na tři tam stáli, já jsem akorát vystřelil. Určitě to byla zásluha celé lajny a ne jen moje.“

Měl jste myšlenky i na hattrick?

„Ty mám každý zápas. (usměje se) Ne, kdyby tam nějaká možnost byla, tak bych samozřejmě chtěl dát gól, ale zase jsem nepřemýšlel o hattricku. Přemýšlel jsem nad tím, abychom to udrželi, protože ke konci jsme trošku přestali hrát a oni měli tlak. Kdyby dali na 3:2, tak by to bylo určitě ještě nepříjemný. Naštěstí jsme to udrželi.“

Zase jste začali hrát v útoku s Michalem Vondrkou, skvěle k vám zapadl i Pavol Skalický, daří se vám, pravidelně bodujete. Jste spokojení s hrou vaší lajny?

„Nevím, jak oni se mnou, ale já jsem s nimi určitě spokojenej. (usměje se) Pavol je strašně silný na puku, rychlý, dokáže tam udělat spoustu prostoru, samozřejmě i nahrát. To jsme viděli i proti Chomutovu, jak mě tam našel. A Vondrc? O tom se nemusíme ani bavit, to je výborný hokejista. Určitě jsem rád, že mám tyhle dva kluky v lajně.“

Skalický výborně clonil brankáři u vašeho druhého gólu v přesilovce pět na tři. Čekal jste na ideální čas, kdy vystřelit?

„To ani ne. Mám to trochu obrácený, že radši nahrávám, než střílím, takže jsem ještě čekal, jestli se někdo neotevře, abych mohl nahrát. Nikdo tam nebyl, tak jsem si pak říkal, že vystřelím a spadlo to tam.“

Vyhráli jste pátý zápas z posledních šesti. Co se změnilo ve hře týmu?

„Určitě jsme nechtěli dál pokračovat v tom, jak jsme hráli. Přišli noví trenéři, samozřejmě tam proběhly nějaké změny. Nebudu říkat co, ale trošku jsme změnili systém. Všichni se snaží plnit to, co máme za úkol. Byl bych rád, kdyby to v tomhle duchu pokračovalo.“

Není trochu k naštvání, že i přes výhry jste stále na 12. místě, že se nemůžete odpíchnout do vyšších pater tabulky?

„Jasně, že to je na prd, ale můžeme si za to sami. Jedině trpělivostí se můžeme zase dostat nahoru nebo někam, kde by se nám to aspoň trošku líbilo.“

Jak důležitý bude příští víkend, kdy hrajete v Olomouci a se Zlínem, týmy okolo vás?

„Jsou někde kolem nás, ale to je jedno. Chceme vyhrát každý zápas. Jak jsem se koukal, tak tabulka je hodně našlapaná… Samozřejmě to bude plus, když tyhle týmy porazíme, když jsou před námi o pár bodů, ale nějaká speciální příprava nebude. Budeme se připravovat stejně jako na jakýkoliv zápas a budeme chtít vyhrát.“

Kouč BK Miloslav Hořava o souhře první formace: „Přiznám se, že mně je úplně jedno, kdo góly dá. Ono se to říká jako takový klišé, ale nechceme pasovat jednu lajnu nebo pár hráčů do role tahounů. Potřebujeme mužstvo, aby pracovalo jako celek. Jestli to z toho vyplyne takhle, tak je to dobrý, ale když to dá někdo jiný, tak vám budu říkat úplně to samý.“

