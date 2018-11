Gernát a Galvinš v Třinci zůstávají. Gólman Kváča zatím verdikt nezná

Petr Kváča je v Třinci stejně jako obránci Martin Gernát a Guntis Galvinš na hostování do konce listopadu. Oba beci budou v klubu pokračovat. Podepsali smlouvy do konce sezony. Kváča svůj osud zatím nezná. „Za každý zápas, za každou příležitost v extralize jsem rád,“ krčí rameny. „Jsou to pro mě obrovské zkušenosti a chci být vždycky co nejlepší.“

Připsal jste si gólovou asistenci a mohl mít i nulu, nemrzí vás, že jste o ni v závěru přišel?

„Na tom nezáleží, hlavní jsou tři body. Jestli bych měl nulu, jestli jsem měl asistenci, to je jedno. Potřebujeme vyhrát a posouvat se tabulkou výš a výš. Případně udržovat pozici. Jsem rád za tři body, ostatní je vedlejší.“

Upřímně? Každý gólman chce nulu, i kvůli sebevědomí...

„Jo, každý gólman chce nulu, ale góly padají a budou padat a já můžu eliminovat to, že jich dostanu co nejméně. Prostě tam jeden padnul, ale to je jedno. Hlavní je, že jsme vyhráli.“

Neutíkaly vám oči k časomíře?

„Ne, ne, vůbec. Opravdu. Užíval jsem si každou minutu a nechtěl jsem, aby to skončilo. Neskutečně mě to baví, užíval jsem si to.“

Čekal vás těžký zápas, byli jste jasný favorit, kdežto Pardubice mohly jen překvapit. S čím jste do toho šel vy?

„Na každý zápas musíte být připravený na sto procent. Jedno, jestli přijedou Pardubice, Kometa, Vítkovice, kdokoliv. Každý zápas musí být na sto procent. Jsou i takové zápasy, kdy tlačíme a pak oni mají jednu vyloženou šanci za třetinu. O to je to horší pro gólmana, ale jak říkám, na každý zápas musíme být připravení na sto procent. A nechat tam všechno, abychom to dotáhli k výhře.“

Pardubice se trápí, ale šance měly, pár přečíslení. Třeba Skokan na vás jel za stavu 1:0 v oslabení sám. Byl to klíčový zákrok?

„Třeba jo. Každá situace na ledě je důležitá, ke každé musíme přistoupit na sto procent. Jsem rád, že to vyšlo. Nějaké šance tam byly, od toho jsem tam já, abych klukům pomohl a oni pak pomůžou mně. Vzájemně se doplňujeme a spolupráce je parádní.“

Brankář Šimon Hrubec se minule na oko zlobil, že mu jeho táta v Budějovicích ve vás vychoval konkurenci. Co na to říkáte?

(směje se) „Mám se od Šimona co učit, takže hltám jeho přípravu, když spolu trénujeme. Je to pro mě obrovská škola. A že mě trénuje zrovna jeho otec, je spíš náhoda. Je to takové...trochu zvláštní, ale říkám, Šimon je výborný gólman a já se mám od něj co učit.“

V Třinci jste na hostování do konce listopadu, stejně jako obránci Galvinš a Gernát. Ti v klubu zůstávají. Vy už víte, jestli zůstanete?

„Tohle opravdu nevím. To vše se bude odvíjet podle domluvy Budějovic s Třincem, do tohoto já nevidím.“

Sedělo by vám to?

„Jsem připravený na všechno a co mi kariéra přinese, s tím se vyrovnám. Jestli to bude tady, jestli to budou Budějovice, jestli Rakousko, Švýcarsko... Takové jsou možnosti. Může se stát opravdu cokoliv. Jsem připravený na každou cestu, co mě povede dál. Závěry musejí udělat manažeři obou týmů, nebo agenti.“