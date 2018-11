SESTŘIH: Třinec - Pardubice 4:1. Oceláři si připsali devátou výhru v řadě

Pardubice v Třinci nastoupily bez velezkušeného útočníka Petra Sýkory, po příchodu z Komety se naopak poprvé v akci objevil obránce Mikuš. Hosté do zápasu vstoupili bez respektu, přesto utkání rychle nabralo očekávaný směr. Dorážku Chmielevského v šesté minutě neudržel Kacetl mezi betony a Růžička puk z brankoviště snadno zametl do prázdné branky.

"Dostaneme laciné góly po našich individuálních chybách. Je to už poněkolikáté za sebou. Je to těžké, strašně nás to ubíjí dolů. Okamžitě když dostaneme gól, tak na střídačce sklesneme a je těžké hrát dál," uvedl pardubický útočník Dávid Skokan.

Oceláři pak působili hokejovějším a kompaktnějším dojmem, ale soupeř v první části ještě nebyl odevzdaný. Kváču z brejku nepřekonal Hrabal a vyloženou šanci na vyrovnání v 19. minutě promarnil Marosz, který také zblízka na gólmana nevyzrál. "My potřebujeme dát gól jako první a to se nám nedaří. Nám se to neodrazí, jim ano. Ale na náhodu se nehraje," řekl Skokan.

Zlom v utkání znamenal druhý gól. Ciencialovo nahození od mantinelu se Kacetlovi v 27. minutě nečekaně přes okraj lapačky překulilo za záda, a když pak Rolinek přesně v polovině zápasu neproměnil sólo na Kváču, byl už na ledě pouze jeden tým. "Pardubice měly ze začátku šance, podržel nás ale brankář Kváča. My jsme se nemohli dostat do tempa, ale pak jsme ve druhé třetině dali góly, které nám pomohly. Gól na 2:0 nás uklidnil," uvedl druhý třinecký trenér Marek Zadina.

Domácí pak už prohrami zdeptaného soupeře výrazně přehrávali ve všech směrech. Po špatném střídání Pardubic využil Gernát trefou od modré čáry nabídnutou přesilovku za pouhých pět sekund.

Hosté vystřídali gólmany, ale Klouček také brzy inkasoval. Růžička z brejku naservíroval přihrávku jako na zlatém podnosu Hrňovi, který kotouč jen posunul do prázdné brány. "Od toho druhého gólu jsme už byli lepší a měli jsme zápas pod kontrolou," prohlásil Martin Gernát.

Favorit za čtyřbrankového vedení v třetím dějství ubral, bezkrevné Pardubice ho ale neměly čím vyvést z pohody. Přesto 37 sekund před koncem přišel gólman Kváča o první extraligovou nulu, když ho v přesilovce překonal z dorážky Skokan.

"Musím říct, že každý gólman chce nulu. Ale nesledoval jsem časomíru. Prostě tam jeden padnul, ale to je jedno. Hlavní je, že jsme vyhráli," řekl třinecký gólman Petr Kváča.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): "Věděli jsme, že to musíme zvládnout za tři body. To vítězství se nerodilo lehce. Pardubice měly ze začátku šance, podržel nás ale brankář Kváča. My jsme se nemohli dostat do tempa, ale pak jsme ve druhé třetině dali góly, které nám pomohly. Gól na 2:0 nás uklidnil a zvýšili jsme ještě skóre. Nebylo to naše nejlepší utkání, ale jsme rádi, že jsme vyhráli a máme tři body do tabulky."

Břetislav Kopřiva (Pardubice): "Utkání mělo podobný průběh jako naše předchozí zápasy. Hra mužstva není úplně špatná, ale blokují nás góly, které my nedáváme. Co jsme dneska nedali šancí, to je neskutečné. Za pozitiva považuju, že jsme udrželi tak silné přesilové hry Třince, sami jsme ze dvou dali jeden gól a ani ta druhá přesilovka nebyla špatná."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:55. Martin Růžička, 26:55. Cienciala, 31:19. Gernát, 36:33. Hrňa Hosté: 59:23. Skokan Sestavy Domácí: Kváča (Hrubec) – Gernát, Adámek, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth – Hrňa, Marcinko, Martin Růžička – Adamský, Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík – Hladonik. Hosté: Kacetl (32. Klouček) – Děrvuk, Hrabal, Wishart, Cardwell, Mikuš, Štindl – Machala, Marosz, Vondráček – Rolinek, Welsh, Martin Procházka – Treille, Bubela, Skokan – Perret, Dušek, Mandát – Kusý. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Brejcha, Jelínek Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)