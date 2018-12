Lakatoš proti Liberci: Nejtěžší zápas kariéry, přiznal zlínský útočník | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:58. Fryšara, 28:36. Kubiš Hosté: 17:24. Ordoš, 39:42. Birner, 45:19. M. Zachar, 46:08. Birner Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Zbořil, Valenta, Padrnos – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Fryšara, Okál – Herman, Popelka, E. Kulda – Goiš, P. Sedláček, Werbik. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Havlín – Lenc, L. Hudáček, Valský – M. Kvapil, Filippi, Birner – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, Redenbach, M. Zachar. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Tošenovjan, Hlavatý Stadion ZS Luďka Čajky Návštěva 5427 diváků

Co říkáte na bývalé spoluhráče?

"Klobouk dolů před Libercem. Byl to asi nejtěžší zápas, který jsem odehrál. Liberec je strašně silné mužstvo. Až jsem tomu nevěřil. V první třetině jsem nevěděl, jestli se mám otočit doleva nebo doprava."

Je to největší kandodát na titul?

"Pro mě jednoznačně. Tedy až po nás." (úsměv)

Rozhodl Birnerův gól na 2:2 na konci druhé třetiny?

"Na psychiku to asi není dobrý, ale my si s tím musíme poradit. Dostáváme góly z hrubých chyb. To je prostě špatně. Ten zápas byl podle mě hezký, dalo se na to koukat. Nějaký bod by se nám líbil a myslím, že jsme si ho i zasloužili. Bohužel nemáme nic."

Zlín - Liberec: Sedláček třískl hokejkou o branku, další gól hostů přidal Birner, 2:4 720p 360p REKLAMA

Co říkáte na situaci v tabulce? Nebojíte se, že desítku neudržíte?

"Co jsem pozoroval dřív, od sedmého do jedenáctého místa je to vždycky naflákané. Dvakrát vyhrajeme, soupeři ztratí a jsme zase před nimi. Na bodové odstupy teď nekoukáme. Do konce je ještě hodně kol."

Po utkání jste se s libereckými hráči objímal a něco jste si povídali. Co to bylo?

"Všem jsem říkal, že podali úžasný výkon. Opakuji, pro mě to byl asi nejtěžší zápas, co jsem kdy hrál."

Zlín - Liberec: Povedená akce hostů skončila gólem, trefil se Zachar, 2:3 720p 360p REKLAMA

Zlín - Liberec: Je znovu vyrovnáno, Birner prostřelil Sedláčka, 2:2 720p 360p REKLAMA