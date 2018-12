Sparta prolomila smůlu. Úleva, už to lezlo na palici, vydechl Machovský | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:34. Klimek Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Delisle, Blain, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, de la Rose, Kalina – Buchtele, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman – Pšenička, Pech, Rousek – Jones, Sill, Beran. Hosté: Kantor (Krošelj) – Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Hrdinka, Kurka – Vondrka, T. Knotek, Skalický – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Šír – Brejcha, Jelínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 553 diváků

Spadl vám ze srdce velký kámen?

„Určitě! Prohráli jsme hodně domácích zápasů v řadě, už to lezlo na palici. Člověk chce doma před vlastními fanoušky vyhrávat. Venku se může stát, že se prohraje, ale doma se musí vyhrávat a na Spartě vůbec. Osobně jsem rád a kluci jsou taky strašně rádi, že jsme to zlomili a doufám, že na to navážeme.“

Byla velká úleva slyšet závěrečnou sirénu?

„Neskutečná! Konečně výhra doma. Fakt nerad prohrávám a už vůbec ne doma, takže jsem strašně rád, že jsme to urvali takovým hubeným výsledkem. Kluci padali po držce.“

Bylo těžké nemít negativní domácí bilanci v hlavě?

„To ne. Musel jsem se soustředit sám na sebe. Poslední měsíc to bylo všechno takové rozlítané, řešilo se všechno kolem. Máme zraněné hráče, nejde nám to. Jsem rád, že jsme to ustálili. Do defenzivy hráli kluci neskutečně.“

Co zápas rozhodlo?

„Že jsme zblokovali strašně moc vyložených šancí. Kluci padali po držce. Šance z mezikruží, které měli, jsme vyblokovali. To rozhodlo.“

Pomohla i ubráněná oslabení? Ke konci jste se museli bránit i ve třech…

„Neskutečně. Teď jsme měli hodně s oslabením problém, hlavně v Plzni, kdy jsme dostali hodně gólů. Výborně jsme bránili, vyhazovali jsme to ven. Strašně důležité byly ty zblokované střely.“

Nečekal jste, že na vás Boleslav více vletí? Po 15 minutách jste měl jen jeden zákrok.

„No… On to byl zase ale celkem slušnej zákrok. (usměje se) Byla tam přihrávka na střed a tutovka. Samozřejmě bych byl rád, kdybych měl hodně střel, pak bych taky vypadal dobře, vedl bych statistiky, máchal bych tam nahoře vlaječkou, ale tak to prostě není. Musíme pokorně a vždycky to ubránit a umlátit.“

Jednou vám ale puk skončil za zády po dorážce Lukáše Žejdla, zachránil vás rozhodčí, který se upískl. Jak jste situaci viděl?

„Předtím bylo vyloučení, které si myslím, že nebylo. Trošku jsem tam na rozhodčího vyjel a on se potom upískl, takže 1:1 a už jsem to nechal být. Určitě to pomůže.“

Zezačátku sezony na vás chodilo hodně střel, včera k čistému kontu stačilo 22 zákroků. Jak se vám chytalo?

„Poslední dobou hrajeme takový hokej, kdy na nás moc střel není. Ale když už je, tak je to třeba vyložená šance. Jasně, že bych byl radši, kdybych měl 40 střel a z toho 38 do břicha, že bych si to v klidu chytil a cítil se skvěle. Takhle svět nefunguje. Člověk se s tím musí poprat, třeba se to zase otočí, ale jsem rád, že jsme to zlomili a že jsme vyhráli.“

Před sezonou se hodně obměnila defenziva. Vidíte v této činnosti už posun, že se obránci spolu více sehráli?

„Těžko říct. Na začátku jsme měli takové období, kdy nám to šlo. Chodilo na nás hodně střel, ale vyložených šancí nebylo tolik. Pak se to zlomilo, otočilo, dostávali jsme hodně gólů, ale nebylo na nás tolik střel, protože jsme měli vyložené šance, oni to proměňovali. Doufám, že na to navážeme a ono se to časem srovná a ustálí. Vrací se nám zranění hráči, takže to bude dobrý.“

