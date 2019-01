Lubina po 11gólové ostudě: Kvalita, přístup, kondice. Všechno špatně | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:12. Jan Kovář, 05:57. Jan Kovář, 27:43. Allen, 29:33. D. Kindl, 38:40. D. Kindl, 39:23. Eberle, 40:15. Gulaš, 51:05. Čerešňák, 54:58. Kantner, 57:07. Kratěna, 57:57. Preisinger Hosté: 42:49. Mandát Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Jan Kovář (A), Gulaš (C) – V. Němec, Kracík, Kratěna – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, D. Kindl. Hosté: Kacetl (30. Hamerlík) – Mikuš, Holland, Děrvuk, Trončinský, Budík, Eklund, Hrabal – Skokan, Ihnačák, Hovorka – Voženílek, Marosz (A), L. Horký – Dušek, Bubela, P. Sýkora (C) – Perret, Poulíček, Mandát. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Brejcha, Zíka Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6482 diváků

Jak těžké bylo ustát emoce a nehodit na led ručník?

„Byl to samozřejmě hrozný zápas. Nakonec je ale téměř jedno, jestli to je 5:1 nebo 11:1. Hlavně doufám, že to na hráčích nechá nějaké pozitivní stopy, do Mladé Boleslavi snad odjedeme v jiném rozpoložení a s mnohem větší touhou po bodech.“

Dá se vůbec na takový výsledek rychle zapomenout a hodit za hlavu?

„Výsledek za hlavu hodit můžeme, způsob, jakým jsme se k němu dopracovali, ale určitě ne. Je to velké ponaučení. V jednom zápase jsme udělali chyb jako v předchozí čtvrtině soutěže.“

Dokážete pojmenovat ty největší nedostatky?

„Mezi oběma týmy byl vidět obrovský rozdíl. V bruslení, agresivitě… bylo to markantní. Těch rozdílů bylo strašně moc.“

Doufal jste, že výhra na Spartě na konci prosince dokáže tým nakopnout?

„Přiznám se, že ano. Viděl jsem tam nějaké pozitivní věci, které se přenesly z tréninku do utkání. Teď jsem neviděl nic. Plzeň nám jasně vysvětlila, proč jsme tam, kde jsme.“

Proč jste tedy tam, kde jste?

„Nechci to konkretizovat. Je to o všem. O kvalitě kádru, kondici, přístupu k utkání, taktické stránce. Je toho bohužel zase strašně moc.“

Po čtyřech gólech jste střídal brankáře Ondřeje Kacetla. Na střídačce jste ho pak objal, bylo vám ho líto?

„Nezaslouží si, aby ho hráči nechávali takhle ve štychu. Řekl jsem to týmu i v kabině. I kdyby tam chytal Ron Hextall v největší slávě, skončí to stejně. Střídal jsem ho proto, aby si fyzicky i psychicky odpočinul a byl připravený na neděli. Každé utkání je pro nás těžké, věřím, že v Boleslavi nastoupí trochu jiné mužstvo.“

Dokážete po takovém zápase usnout?

„To nevím, uvidíme. Ještě v autobuse si chci pustit záznam zápasu. Ne celý, ale nějaké hlavní úseky hry chci vidět. Připravíme si hodnocení. Nevím, jestli má cenu se babrat v takovém zápasu. Spíše si negativní věci nechám u sebe a na tým budu působit systémově a pozitivně.“

