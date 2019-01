Bartošák zadovkou nabil na gól, pak lapil 49 střel. Borec na konec, smál se | iSport.cz

Patriku, co se stalo u prvního gólu?

„Našeho, nebo jejich? Našeho? Škoda, trochu jsem doufal, že se budeme bavit o prvním, který jsme dali. (usměje se) No, nic. Zajel jsem za branku a chtěl jsem to po forhendu valit ven, ale na poslední chvíli jsem slyšel obránce, který si o puk zařval, že ho chce za branku. A jak jsem nešikovnější za tou bránou, tak jsem si to o brusli sklepl přímo před branku, kde už stále jejich hráč. Bohužel. Naštěstí jsme jim to pak šestinásobně vrátili.“

Na druhou stranu, zadovka to byla efektní, ne?

„Jít to na druhou stranu, tak je to Plays of the week! Takové naznačení, forhend, bekhendíček za bránu a rozjetí akce... To se nevidí jen tak. Bohužel je z toho borec na konec s palcem dolů.“

Poděkoval vám pak Lakatoš?

„To dal on? Tak ten mi to dá hned v příštím zápase sežrat. Ten se mi vysměje. Ale aspoň něco mi tam dal.“

Znátre se s reprezentace?

„Jo, jo. Ze srazu v Přerově, co jsme měli teď před sezonou.“

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 6:1. Domácí rozstříleli Berany, dva góly dal Zdráhal 720p 360p REKLAMA

Statistiky udávají, že na vás šlo celkem padesát střel. Co říkáte na takový zápřah?

„Výborně! V tom jdou mé statistiky nahoru, což je dobře. Ale ne, oni to pálili odevšad. Jak jsme vedli čtyři, pět jedna, tak to pálili z rohu, od mantinelu, házeli to na branku, doráželi. Oni jsou v tom předbrankovém prostoru nebezpeční. Padesát střel je sice pěkné, ale myslím, že většina z nich patřila do kategorie méně nebezpečných.“

Co říkáte na rošádu ve zlínském brankovišti? Sedláčka střídal Štůrala, pak se do brány vrátil.

„Zajímavé. Stát se to mě, asi bych nebyl nadšen. Když už je gólman stažený, což se Sedlovi (Sedláčkovi) stalo hned na začátku, tak by měl zůstat na střídačce. Přijde mi to trošku nefér pouštět ho tam zpátky, ale nejsem trenér Zlína a nepřísluší mi to hodnotit. Já bych nebyl nadšený, kdybych byl vytažen z brány a posléze tam byl zpátky vpuštěn, abych zastavil rozjetý vlak, což jsme po té první třetině rozhodně byli. Spadlo nám tam všechno, co jsme chtěli a chudák Sedlo si to musel jít vyžrat.“

Nebýt vašeho vlastního gólu, máte nulu, nemrzí to?

„V koutku duše mrzí, protože nula s padesáti zákroky by byla pěkná. Stalo se. Až bude potřeba vyhrát 1:0, tak věřím, že ta nula tam bude.“