Ikona ke kormidlu. Radim Vrbata je novým sportovním ředitelem Boleslavi | iSport.cz

"Bereme to jako krok vpřed. Jsem strašně rád, že se Radim rozhodl nakonec do klubu vstoupit a pomoct mu. Je to boleslavský rodák se skvělou kariérou v NHL," uvedl spolumajitel klubu Jan Plachý. "Vedli jsme o tom dlouhé diskuse, celý tenhle krok je předem promyšlený. Hodně si od jeho působení v klubu slibuji," doplnil.

Někdejší juniorský mistr světa Vrbata, který odehrál v NHL přes 1000 zápasů a startoval i na čtyřech seniorských světových šampionátech, bude v Mladé Boleslavi působit v nově vzniklé funkci. S jeho příchodem do vedení klubu končí ve funkci dosavadní sportovní manažer Jaromír Látal. Jeho pozici převezme Martin Vejvoda, který bude s Vrbatou spolupracovat.

"Jarda pro nás odvedl výbornou práci, za kterou jsem mu moc vděčný. Je mi líto, že tenhle posun znamená jeho konec na pozici sportovního manažera. Jeho případné další působení v klubu budeme řešit," dodal Plachý na klubovém webu.