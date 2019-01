Krošelj má třetí čisté konto v sezoně. Pěkný feeling pro mě, těší Slovince | iSport.cz

Vrátil se do branky po čtyřech zápasech. Slovinský brankář Gašper Krošelj oslavil návrat mezi tři tyče Mladé Boleslavi čistým kontem proti Pardubicím (1:0). Poslední tým tabulky se v nedělním 33. kole Tipsport extraligy ukázal v mnohem lepším světle než při pátečním debaklu v Plzni (1:11). Dynamo zlepšilo obranu, v závěru pak unavenému soupeři výrazně zatápělo a sahalo po bodech. „Vždycky to je v hlavě, když hraješ proti poslednímu týmu v lize. Nesmíš to podcenit, musíš hrát na sto procent. Takové zápasy jsou nejtěžší,“ uvedl Krošelj na adresu Pardubic.