Naštvaný Broš: Lídři Spartu netáhnou! A ještě se alibisticky vymlouvají | iSport.cz

Deváté místo. Ambice na vzestup? Spíše koukání pod sebe a strach z obřího propadáku v podobě play out. Rozčarování, v ústech pachuť. Po minulé zpackané sezoně má Sparta v té aktuální zaděláno na další problém. Architekt týmu Michal Broš pracuje denně na tom, aby tradiční klub ze svízelné situace dostal. Je aktivní na hráčském trhu, snaží se lovit posily. Dostat však do Prahy zajímavá jména je mnohem větší fuška, než tomu bylo před lety.



Jak těžké je v roce 2019 lákat do Sparty nové hráče?

„Do žádného oddílu není lehké shánět hráče. Jedna otázka jsou samozřejmě finanční možnosti, druhá pak atraktivita klubu z pohledu toho, jestli je zrovna nahoře a daří se mu. V tomhle teď Sparta může být v očích hráčů neatraktivní. Já jako bývalý hokejista jsem si ale nedovedl představit lepší klub. Ty doby se však změnily. Tehdy byla Sparta, Vsetín a pak dlouho nic. Abych se ale vrátil k otázce… O každého dobrého hráče je velký boj, český hokej jich navíc teď tolik nemá.“



Nemáte nejvíc peněz, v současnosti ani nejvyšší ambice. Co je tedy tím, na co případné posily do klubu lákáte?

„To je právě to. Jádro, které tvořilo poslední roky kostru týmu, zestárlo, skončilo nebo mu poklesla výkonnost. S tím přímou úměrou poklesla i výkonnost klubu jako takového. Novým hráčům se vždycky jde daleko líp do týmu, kde už nějací rozdíloví hráči jsou a řídí to. Každý jde raději tam, kde to diriguje pět frajerů. Šlapou, já se k nim přidám. Chvilku mi to potrvá a pak pojedu. Málokdo je schopný přijít a hned být lídr. Nám teď nejvíc chybějí hráči, kteří by tým táhli, rozhodovali zápasy, řídili by si ostatní hráče. Máme nepochopitelné problémy zavézt puk do pásma a udržet ho na holi, zahrát kloudnou přesilovku. Nejlépe placení a nejzkušenější hráči si prostě musí poradit! Sázeli jsme na některé kluky, že to potáhnou. To se zatím neděje, nefunguje to.“



Kdo jsou podle vás jako manažera a stavitele týmu hráči, kteří měli Spartu táhnout?

„Nechci to srovnávat s minulou sezonou, ale teď není absolutně týmu co vytknout z pohledu bojovnosti a ochoty pracovat. Hlavní myšlenka pro tenhle ročník byla vybudování pevného základu. Nás teď ale trápí problémy s ofenzivní produkcí. Máme bojovný tým, zavilý. Nehraje se proti nám dobře. Na hřištích soupeřů jsme pořád nejlepší. Nemusíme moc tvořit, čekáme, až soupeř udělá chybu. Bez tlaku na nutnost něco tvořit pak z brejku skórujeme a jsme úspěšní. Když ale máme doma ukázat něco navíc, drhne to.“



Řekněte mi konkrétní jména hráčů, na které jste sázel jako na lídry ofenzivy.

„Petr Vrána, Lukáš Pech, Míra Forman, Petr Kumstát, Andrej Kudrna, Honza Buchtele.