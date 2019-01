Lubinovi se pardubické tempo nezdálo: Chvílemi jsme spali | iSport.cz

„Kluci celé prodloužení dobře drželi puk, škoda, že nám tam nic nenapadlo,“ mrzelo Kloučka, že Pardubice ze zápasu vytřískaly jenom bod. „Nastavení? Soupeř měl pět sekund puk a dal nám gól. Co k tomu dodat,“ poznamenal trenér Ladislav Lubina.

Hodně divoký hokej, kdy Pardubice i Karlovy Vary závodily v rychlosti, se pardubickému trenérovi zrovna nezamlouval: „První třetina od nás byla špatná, druhá ještě horší. Pořád se mi nedařilo mužstvo probudit, výkon byl takový mdlý. V poslední části jsme se trochu zvedli, ale naší nedisciplinovaností jsme dostali gól na 2:2,“ štvalo ho.

Dynamo vedlo, když se trefili Machala a Ihnačák, ale pocit štěstí mu nezůstal ani minutu. Na 2:2 srovnal Gríger, který si pak vzal slovo ještě jednou. „První dvě třetiny jsme málo stříleli. Pak jsme začali dělat větší binec před brankou a díky tomu taky dali dva góly,“ všiml si Klouček. Lubina na konec zápasu posadil Rostislava Marosze, Daniela Voženílka a Patrika Poulíčka. Probouzel svůj tým hrou na tři útoky, kde hodně prostoru dostával sedmnáctiletý Filip Koffer. Ten během jednoho střídání dokázal zablokovat dvě střely, jednu ránu chytil do nohy, do druhé se vrhnul po hlavě. Však ho za to spoluhráči hned na lavičce hned spěchali plácnout.

Dynamo nepředvedlo odevzdaný výkon jako mnohokrát v téhle sezoně. Zápas se spíš blížil poslednímu duelu s Olomoucí, které vyhrálo 6:2. Když dostal Ladislav Lubina otázku, jestli v hodnocení nebyl na svůj pohyblivý tým až příliš přísný, jen pohotově vypálil: „Vy jste si koupil dobrou náladu dnes, ne?“ A pak přidal svůj pohled na věc: „Myslím, že jsme na ledě chvílemi spali. Reakce na určitě situace a kotouče měly být daleko rychlejší. Připadalo mi to, že jsme řešili až druhou myšlenku, ne tu první.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:32. Machala, 49:26. Ihnačák Hosté: 33:09. Lapšanský, 50:08. Gríger, 62:04. Gríger Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Budík, Eklund, Schaus, Mikuš, Cardwell, Děrvuk, Holland – Hovorka, Poulíček, Rolinek – Machala, Ihnačák, Dušek – L. Horký, Mandát, Perret – Koffer, Marosz, Voženílek. Hosté: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Kovačevič, Kozák, Sičák, Šafář, Šenkeřík, M. Rohan – Gríger, Flek, O. Beránek – T. Rachůnek, J. Černý, T. Mikúš – Kohout, Gorčík, Skuhravý – Lapšanský, Balán, R. Vlach. Rozhodčí Hribik, Kika – Svoboda, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA