Okál poslal Koloucha do nemocnice. Nekolegiální, nefér, zlobil se kouč | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:58. Herman Hosté: 41:55. J. Knotek, 51:21. Irgl Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Gazda, Valenta, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, P. Sedláček, E. Kulda – Popelka, Fryšara, Šlahař – Herman, Honejsek, Okál. Hosté: Lukáš (Konrád) – Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Strapáč, Kolouch, Irgl – Laš, Skladaný, Mráz – Burian, Handl, V. Tomeček. Rozhodčí Hradil, Sýkora – Bryška, Hanzlík Stadion Zimní stadion Luďka Čajky

Okálův zkrat neomlouvali ani jeho trenéři. „Byli jsme hrozně nedisciplinovaní a Okálův zbytečný faul to začal. Tohle vidět nechceme,“ prohlásil Martin Hamrlík. „Byl to nic neřešící hit. Hráč by měl být zodpovědný za to, co dělá. Měl by tam být respekt jednoho ke druhému,“ nenašel u něj zastání.

Zlín - Olomouc: Okál nafasoval osobní trest do konce utkání a míří do kabin Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Podle olomouckého střelce Zbyňka Irgla šlo bez diskuze o nešetrný nájezd, který bude mít dohru u disciplinárky. „Zákrok na hlavu, ani tam nebyl puk,“ líčil autor vítězného zásahu. „Myslím, že Okál dostane ještě další trest. Minimálně stopku na další dva zápasy,“ odhadoval. Rozmrzelý byl také trenér vítězů Zdeněk Moták. „Nesportovní, nekolegiální, nefér,“ řekl k incidentu.

Zlín - Olomouc: Lakatoše na poslední chvíli vychytal Lukáš 720p 360p REKLAMA

Zlín - Olomouc: Dokonalý obrat! Přesilovku využil Irgl, 1:2 720p 360p REKLAMA

Zlín - Olomouc: Gól v přesilovce! Kašíka prostřelil Knotek, 1:1 720p 360p REKLAMA