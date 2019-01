Růžička o dění v Chomutově: Hráči bez peněz? Na ledě na to nemyslí | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Chomutov: Za hosty se prosadil Raška, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Cítíte, že je potřeba, aby hráči konečně dostali peníze a měli klid na práci?

„Je to složitý, ale kluci jdou do toho naplno. Nemám pocit, že by to na jejich výkon mělo vliv. Situace je taková jaká je, ale podle mě na to kluci na ledě nemyslí.“

Věříte, že se situace promptně vyřeší?

„To je otázka pro majitele klubu, já nejsem majitel, ale trenér. My děláme všechno pro to, abychom uhráli co nejlepší výsledek a odlepili se od třináctého místa. Poslední zápasy v Olomouci a v Brně byly hodně těžké. Do přestávky máme ještě dva a musíme bodovat.“

Vážně nemáte pocit, že hráčům leží v hlavě, že za svoji práci nedostávají peníze a že se to v utkáních neprojevuje?

„To musíte na ně. Já to prostě na trénincích nebo v zápasech necítím. To, co od hráčů vyžaduju, si plní. Náš hlavní trabl je ten, že máme nemocné a zraněné hráče. Uvidíme v pátek, jestli někdo bude k dispozici. Musíme se ještě poradit s doktory. Není to jednoduchý a jak to tak vypadá, sezona pro nás bude ještě dlouhá a k tomu potřebujeme zdravé hráče. Vytahovat je teď do sestavy nám nic neřeší, naopak by při předčasném návratu do zápasů mohli přijít o další týdny.“

Nedávno jste vyhráli ve Varech, přiblížili se jim na dostřel, to už však zas neplatí…

„To jo, ale ještě zbývá dostatek zápasů. Bohužel tam za tím vidím tu marodku, nedá se nic dělat. Aspoň prostor dostali mladší.“

V Brně jste vedli 1:0, výborně nastoupili, ale pak se to stejně zvrtlo a vodopád Komety nešlo zastavit…

„První třetina byla opravdu dobrá, měli jsme dobrý pohyb, Kometa byla vlažná. Ale v druhé třetině jsme udělali zbytečný faul, dostali jsme druhý gól, třetí potvrzovalo video… Takové mužstvo, jako má Brno, při třígólovém vedení už hraje v pohodě. Pro nás je to pak strašně těžký zápas.“

A máte to o to složitější, že vám chybí sedm hráčů základní sestavy včetně gólmana Peterse…

„Půlku sezony mužstvo drželo, hrálo bez zranění, ale pak se zranil David Štich a najednou se to rozjelo, přidali se ostatní. A do toho přišlo období chřipek, angín, což nás taky poznamenalo. A i když kluci chtějí hrát, po domluvě s doktory jsme si řekli, že hrát nebudou. Pak je to totiž ještě horší. Nastoupí, ale obvykle končí v horečkách. Jak nejsou na sto procent, nemá to cenu. Škoda, že vypadl i Peters, protože nás držel úžasně. Chytil ale střevní problémy, zápasy dochytával úplně vyždímanej. Doufám, že v pátek už bude k dispozici. Já vím, že tím si prochází každý tým, ale u nás je toho opravdu moc. Takže naskočili mladí kluci a ti to zvládají dobře. V Brně určitě.“

Máte radost aspoň z toho, jak zajímavě se ukazují šestnáctiletý útočník Gut nebo osmnáctiletý Koblížek?

„Samozřejmě. Dobře si vede i gólman Pavlát. V Brně dostal sedm gólů, ale mám pocit, že toho ještě dost pochytal. Gut mohl dát i gól, měl tam pěknou akci, škoda. Prostor klukům dám, chytli šanci za pačesy.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Chomutov 7:1. Dva zásahy si připsal Zaťovič 720p 360p REKLAMA

Kometa Brno - Chomutov: Na další gól se dlouho nečekalo, prosadil se Čermák, 7:1 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:50. Mueller, 23:23. Zaťovič, 27:59. Orsava, 30:44. Hruška, 43:18. Malec, 53:13. Zaťovič, 53:37. L. Čermák Hosté: 06:21. Raška Sestavy Domácí: Vejmelka (Dostál) – D. Mikyska, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kusko, Plekanec, Mallet – Orsava, Hruška, Vondráček – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Valach, Dietz, Knot, Jank, Buchtela, Trefný – Marjamäki, Šťovíček, T. Svoboda – Koblasa, Huml (C), J. Havel – A. Dlouhý, Raška, Duda (A) – Koblížek, Gut, Chrpa. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Malý, Komárek Stadion DRFG arena Návštěva 7016 diváků