Hlinka se na střídavé starty vrací do Sparty! S klubem bude zatím trénovat | iSport.cz

"S přihlédnutím k faktu, že máme nejmladší kádr v extralize a občas nám ve zlomových chvílích zápasů prostě chybí zkušenosti, jsme se dohodli s Jardou na možnosti jeho střídavých startů ve Spartě," uvedl sportovní manažer Michal Broš na klubovém webu.

Zkušený centr hrál za Spartu do konce minulé sezony, kdy mu skončila smlouva a na další spolupráci se nedohodl. Před nedávnem začal Hlinka vypomáhat Vrchlabí v boji o postup do 1. ligy, teď se může mistr světa z roku 2001 a čtyřnásobný šampion extraligy vrátit i do nejvyšší soutěže.

"Jarda se u nás bude připravovat, bude součástí našeho mužstva, našim mladým útočníkům toho může spoustu ukázat a poradit, možná klukům pomoct s přesilovkou či buly, a kdybychom vzájemně cítili, že nastal čas na to, aby pomohl i přímo při zápase na ledě, třeba se dočkáme i dalších jeho zápisů do kroniky extraligy," řekl Broš o nejproduktivnějším hokejistovi ve sparťanské historii.