Hlinka vymyslel pro Vrchlabí vítězství. Musím být lepší, uznal | iSport.cz

Bylo vidět, že to herně zatím není ono. Teprve se potřebujete dostat do kloudného zápřahu. Jaký to byl duel vašima očima?

„Bylo mi jasné, že to bude chtít čas. Něco si to vezme. Vždyť jsem tři čtvrtě roku nehrál zápas. Na ledě jsem dvakrát týdně, což není moc. Praxe mi hrozně chybí, to je jednoznačné.“

S Jaroslavem Bednářem jste byl přítomen u prvních dvou inkasovaných gólů, čili začátek byl krušný…

„Je to tak. Trošku jsme se na ledě hledali, ono nejde nastoupit jen tak z voleje a hrát super hokej. To vážně není jednoduché. Chyběl tomu správný timing, výbušnost. Špatně jsem si najížděl, byl jsem tam o krok pozdě nebo brzy. To osahání si zápasu tam prostě chybí.“

Jak to máte vymyšlené dál s výpomoci Vrchlabí? A je ve hře extraliga?

„Ohledně extraligy zatím o ničem nevím, tam se zatím neblýská. Já hlavně potřebuju do sebe dostat zápasy, chci je odehrát tady ve Vrchlabí. Domluvím se s vedením klubu na dalších utkáních, abych se cítil líp a byl trochu větším přínosem než v prvním zápase.“

Proč jste vlastně kývl na nabídku Vrchlabí, které hodlá postoupit do Chance ligy?

„Já o té nabídce věděl, v hlavě jsem to trochu měl. V momentě, kdy se rozhodl i Bedýnka, řekl jsem, že to zkusím taky. Takhle se to seběhlo, žádné přemlouvání nebylo.“

A po sezoně?

„Asi konec. Pojedu do konce téhle, pak už nic neplánuju. Nemám nic v hlavě, chci být jen zdravý, užil si to, hlavně abych hrál líp než napoprvé.“

Co krom dvou tréninků týdně stíháte?

„Starám se o malýho, věnuju se klukovi a vůbec mým dětem.“

Na Spartu občas zajdete?

„Koukám se na ni, samozřejmě. Je to takový upracovaný, ale sezona začíná až v play off. Tam se to může všechno otočit.“

Výsledek:

Vrchlabí-Kolín 5:4p

Branky a nahrávky: 26. Pilař (Matějček, Vašíček), 27. Matějček (Havránek, Pilař), 32. Chalupa (Urban), 40. Bláha (Jirků), 62. Berger (Hlinka) – 16. Bezděk (R. Martínek, Němec), 26. R. Martínek (Barták, Kozák), 30. Malý (Pýcha), 52. Netušil. Diváci: 1364.

VRCHLABÍ: Abrahám – Vágner, Bendík, Jirků, Havránek, Muška, Vašíček, Moník – Kastner, Bláha, Mrňa – BEDNÁŘ, HLINKA, Hozák – Pilař, Matějček, Berger – Půlpán, Urban, Chalupa . Trenér Baďouček.