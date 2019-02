Šéf Chomutova o neplacení hráčům či o údajném prodeji licence Kladnu | iSport.cz

Vypadá to, že z největší bryndy jsou venku, kabina odsouhlasila kalendář na splácení dluhů. Na výsledcích to však nebylo znát. Naposledy vyhrál Chomutov 11. ledna v Karlových Varech, od té doby prošel sérií osmi porážek. Kdysi ctižádostivý klub uvízl mezi extraligovými propadlíky, větší starosti měli jen v Pardubicích. Na výkonech se podepsalo letní utahování opasků, kdy odešlo osm hráčů, ale jistě i starosti mimo led. „Vyřešené to určitě není, ale máme dohodu, jak to má běžet,“ dodává Jaroslav Veverka.

Neplnění finančních závazků vůči hráčům, to v Chomutově není úplně nová věc, tohle téma se muselo řešit už v předchozích letech. Proč k této situaci znovu došlo a jak to vypadá teď?

„Nevím, jestli je potřeba se k tomu dál vyjadřovat, protože už to proběhlo médii a nějaká prohlášení učiněna byla. Proběhly i schůzky s hráči. Mluvil s nimi náš výkonný ředitel (Stanislav Mikšovic), já jsem s některými mluvil přímo na osobní schůzce taky. Tam jsme se dohodli, jakým způsobem tu situaci budeme řešit. Když to tak řeknu, nemám teď ani potřebu se k tomu vyjadřovat do médií. Máme dohodu, jak to má běžet, a věřím, že ji obě strany dodrží.“

Takže dá se problém s neuhrazenými výplatami považovat za vyřešený?

„Vyřešené to určitě není. Už jen z toho důvodu, že se v tom samozřejmě zamotává i sportovní stránka, když to tak řeknu.