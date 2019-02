ANKETA 14 klubů ke zrušení baráže: zní (ne)souhlas i slova o aroganci | iSport.cz

Svaz rozhodl o přímém postupu a sestupu z extraligy. Co si tom myslí zástupci jednotlivých klubů? • Koláž iSport.cz

Prezident hokejového svazu Tomáš Král umí být hodně rázný muž. A stejně to dopadlo s verdiktem, jestli se bude z extraligy přímo padat a rovnou do ní postupovat. Padl bez řečí a velkých příprav kolem. Výkonný výbor rozhodl, a tak to od nové sezony bude. Extraligovým klubům se ale i podle ankety deníku Sport nelíbí, že zásadní verdikt padl bez nich. Samy si totiž řekly, že podobnou věc nechtějí. Někteří jejich zástupci ale na svazu hlasovali přesně opačně. V zamčené části článku naleznete anketu zástupců všech 14 extraligových klubů. Souhlasí s přímým postupem a sestupem? Vadí jim, že o celé věci rozhodl výkonný výbor a nikdo nedbal stanoviska klubů?